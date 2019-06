El IEB comença una nova línia de subvenció dedicada a comissaris i a l'organització de residències d'artistes

Publicado 10/6/2019 14:58:00 CET

El termini per presentar sol·licituds està obert fins al 31 d'agost

PALMA DE MALLORCA, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La nova línia de subvencions de TalentIB, que convoca la Conselleria de Cultura, Participació i Esports a través de l'Institut d'Estudis Baleàrics, incorpora el suport a l'organització de residències d'artistes i comisariats.

Segons ha informat la Conselleria de Cultura en un comunicat, poden participar en aquest circuit tots els espais culturals establerts a Mallorca, Menorca, Eivissa, Formentera i la resta de territoris de parla catalana que, a part d'una programació expositiva i d'activitats artístiques de trajectòria reconeguda, disposin d'un programa públic de residències d'investigació o de comisariado.

L'espai que duu a terme la residència d'artistes o de comisariat actua com a sol·licitant i beneficiari de la subvenció per acollir comissaris de fora. Els comissaris poden ser tant residents de Balears com de fora. En el cas dels comissaris residents en Balears, la participació ha d'implicar mobilitat fora de la seva illa de residència.

En el cas dels comissaris de fora de Balears, la residència s'ha de fer en un espai de Balears i ha d'implicar la participació en un programa de visites a tallers d'artistes i equipaciones expositives organitzat per l'espai que acull el comissari.

En cas de desenvolupar un projecte artístic, aquest ha d'estar relacionat amb un artista visual balear.

Els artistes visuals residents a Balears o naturals de l'arxipèlag que vulguin desenvolupar un projecte de creació fora de la seva illa, també es poden adherir a aquesta convocatòria per sol·licitar la subvenció per realitzar residències artístiques a una illa veïna -sempre que no es realitzi a la seva illa establerta com a residència habitual- i els territoris de parla catalana.

En el cas de les residències d'artistes, es poden comptabilitzar despeses derivades de manutenció del resident, transports d'obres o de persones i un màxim de 500 euros per producció d'obra, entre altres despeses. L'import de la subvenció oscil·la entre 750 i 2.000 euros.

En el cas de residències de comisariat per a comissaris de fora de Balears, es poden incloure despeses de manutenció i transport. L'import de la subvenció oscil·la entre 750 i 2.500 euros.

El termini per presentar les sol·licituds està obert fins al 31 d'agost de 2019.