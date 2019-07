Inspeccionen platges de Formentera per comprovar si s'ha instal·lat un iglú que es promociona per passar la nit

Publicado 24/7/2019 10:39:17 CET

L'oferta es difonia per 200 euros la nit

FORMENTERA, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Formentera està inspeccionant diferents zones per comprovar si s'ha instal·lat un iglú transparent que es promociona per passar la nit a platges de l'Illa, segons ha confirmat a Europa Press la presidenta insular, Alejandra Ferrer.

Ferrer ha reiterat que no han vist un iglú "per cap part" i així, ha considerat que probablement "sigui una manera de cridar l'atenció".

També ha assegurat que estan realitzant les "inspeccions corresponents" a la web d'Airbnb, on s'ha difós aquesta oferta, suposadament per més de 200 euros la nit, ja que el seu objectiu és esbrinar qui és el propietari de l'anunci per prendre les mesures pertinents.

Entitats com la plataforma Prou han denunciat en les seves xarxes socials que la plataforma de lloguers turístics oferia la possibilitat de dormir en platges de Formentera en una casa-cúpula itinerant.