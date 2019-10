Institucions científiques inicien l''Informe Mar Balear' per avaluar el seu estat i evolució

Publicado 21/10/2019 17:55:00 CET

La iniciativa ha estat impulsada per la Fundació Marilles, que ha aportat 100.000 euros

PALMA DE MALLORCA, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Diferents institucions científiques i de l'administració autonòmica, entre elles l'IEO, la UIB i el Govern, convocats per la Fundació Marilles, han donat a conèixer aquest dilluns el projecte 'Informe Mar Balear' per avaluar l'estat ambiental d'aquest mar i veure com evoluciona al llarg del temps.

En una roda de premsa, en la qual han participat representants d'aquestes institucions, incloent el conseller de Medi ambient i Territori, Miquel Mir, han explicat que l'informe integra un llistat inicial de 102 indicadors --suggerits pels principals centres d'investigació de Balears-- i dades de l'administració pública per "garantir una sòlida base científica i l'aportació d'informació necessària per avançar cap a la seva elaboració".

En la seva intervenció, Mir ha assegurat que "la conservació del mar és una línia d'actuació estratègica per aquest Govern" i que aquesta iniciativa serà "un complement de gran valor" a les polítiques del Govern que s'han aplicat "en els últims anys" en aquest sector.

Tal com han indicat, a principis del 2020 es publicarà un precursor de l''Informe Mar Balear' amb informació d'un centenar d'indicadors ecològics i socioeconòmics.

L'informe recopilarà indicadors de diferents variables fisicoquímiques i ecològiques dels principals ecosistemes marins del mar, així com indicadors de la dinàmica poblacional d'espècies d'interès pesquer o ecològic (ocells, plantes, algues i peixos).

A més, l'informe aportarà informació sobre les platges, la qualitat de les aigües de bany, plàstics i altres tipus de contaminació, l'impacte de les espècies invasores, indicadors del canvi climàtic i altres pressions sobre la mar i els seus recursos derivades de l'activitat humana, com el turisme i la pesca.

La coordinació de la iniciativa és a càrrec de la doctora Raquel Vaquer-Sunyer i la doctora Natalia Barrientos, de la Fundació Marilles. Fins avui la iniciativa reuneix Institut Espanyol d'Oceanografia (IEO), Institut Mediterrani d'Estudis Avançats (IMEDEA, CSIC- UIB), Sistema d'Observació Costaner de les Illes Balears (SOCIB), Universitat de les Illes Balears (UIB), Conselleria de Medi Ambient i Territori, Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació, Observatori Socioambiental de Menorca (OBSAM), Consell Econòmic i Social (CES), Fundación Biodiversidad, Fundació Marilles i Grupo Iberostar.

Per la seva banda, la Fundació Marilles ha aportat 100.000 euros per cobrir els costos de coordinació inicial de la iniciativa, així com de producció i divulgació de l'informe.