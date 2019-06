L' Institut d'Estudis Baleàrics entra a formar part del patronat de la Universitat Catalana d'Estiu

Actualizado 3/6/2019 14:16:49 CET

PALMA DE MALLORCA, 3 Juny (EUROPA PRESS) -

L'Institut d'Estudis Baleàrics (IEB), dependent de la Conselleria de Cultura, Participació i Esports, ha entrat a formar part del patronat de la Universitat Catalana d'Estiu que se celebra de l'1 al 5 de juliol a Manresa (Barcelona).

Segons han informat des de la Conselleria en un comunicat, ja s'ha obert el termini d'inscripció per participar i consisteix en un espai de "llibertat" i de "trobada" d'estudiants, professors, professionals i polítics de Balears, L'Alguer, Andorra, Catalunya, Catalunya Nord, la Franja de Ponent i la Comunitat Valenciana.

Tindrà lloc en un campus vertebrat en tres espais al centre de Manresa, en l'Institut Lluís de Peguera s'oferiran els cursos universitaris i els actes i commemoracions; a l'Espai Plana de l'Om, els debats i les sessions de cinefòrum; i a la Plaça Major, els concerts amb l'aportació de l'IEB del de Joan Miquel Oliver.

També hi haurà dues tardes amb visites guiades per la ciutat, on es podrà veure el monestir de Sant Benet de Bages i, a més, les mines de sal i el castell de Cardona.

Així mateix, la tradicional de Prada tindrà lloc del 16 al 24 d'agost i es retrà homenatge a Aina Moll, filla major de Francesc de Borja Moll, amb qui va col·laborar en els dos últims volums del Diccionari català-valencià-balear.