Isern es compromet a "acabar amb les limitacions" de les terrasses a Palma

Publicado 12/5/2019 14:50:33 CET

PALMA DE MALLORCA, 12 Maig (EUROPA PRESS) -

El candidat del PP a l'Ajuntament de Palma, Mateo Isern, s'ha compromès aquest diumenge a "acabar amb les limitacions" de les terrasses a Palma si governa en el consistori després dels comicis municipals del 26 de maig.

"Em comprometo a seguir apostant per l'impuls a la ciutat i per això acabarem amb les limitacions a les terrasses, vigilant que es garanteixi en tot moment el dret al descans dels veïns", ha manifestat Isern, qui així mateix ha avançat que els 'populars' potenciaran la Fundació Turisme 365 per "apostar per Palma com a destinació els 365 dies de l'any".

"Durant la meva anterior etapa com a alcalde, vam afavorir l'obertura dels comerços del centre en diumenge, impulsàrem els hotels boutique i vàrem facilitar les terrasses", ha postil·lat Isern, qui ha assenyalat que els 'populars' "faran de Palma una destinació de referència" nacional i internacional.

A més, el candidat popular a Cort ha censurat la legislatura del Pacte al Consistori palmesà ja que, segons ha sostingut, "s'han obstinat a frenar el progrés de la ciutat prohibint nous hotels boutique, aplicant restriccions a les terrasses o tolerant la turismofòbia i el top manta", ha resolt.