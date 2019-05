Isern renuncia a la seva acta com a regidor a l'Ajuntament de Palma

Publicado 29/5/2019 13:27:58 CET

PALMA DE MALLORCA, 29 Maig (EUROPA PRESS) -

El candidat del PP a l'Ajuntament de Palma, Mateo Isern, renunciarà a la seva acta com a regidor en el consistori, per la qual cosa ja no liderarà l'oposició a Cort durant la propera legislatura. Es preveu que aquesta tarda traslladi la seva decisió a la Junta Territorial de la capital balear.

Cal recordar que la passada nit electoral Isern va assegurar que ell tenia un compromís amb el partit "de quatre anys" i que estava "al servei del partit i a plena disposició".

"Faré el que em demanin, si consideren que he de seguir al capdavant, ho estaré; i, si creuen que ha d'haver-hi un recanvi a l'oposició, tampoc li veig cap inconvenient", va dir llavors.

Isern va reconèixer també que estava "clarament insatisfet" amb els resultats que va obtenir el seu partit en les eleccions a la capital mallorquina que li van atorgar sis regidors, enfront dels nou que tenia el partit. A més, va admetre que era un "mal resultat" per als 'populars' amb xifres "insuficients".