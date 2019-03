Jarabo augura que la seva formació és l'única força capaç de fer front "al trio de dretes"

Actualizado 25/3/2019 12:24:04 CET

El portaveu de Podem s'ha referit així a les formacions del PP, Cs i Vox

PALMA DE MALLORCA, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portaveu de Podem en el Parlament, Alberto Jarabo, ha expressat aquest dilluns que la seva formació és l'única capaç de fer front "al trio de dretes" --en referència als partits del PP, Cs i Vox-- ja que ells són els únics que poden "dir veritats ferotges sobre l'elite", així com dels "grans empresaris i les patronals hoteleres".

Jarabo ha fet aquestes declaracions en una roda de premsa en el Parlament, on ha expressat que "si el PSOE pactàs amb Cs seria una reculada" per a la societat. Per la seva banda, la portaveu adjunta de la formació, Laura Camargo, ha anunciat que la seva formació ha fet grans assoliments però es necessita "una altra legislatura" per dur a terme "més polítiques d'habitatge o polítiques que aturin la massificació turística" a Balears.

El portaveu de Podem en el Parlament ha explicat que una representació balear de Podem va acudir aquest cap de setmana a Madrid, en un acte polític de la seva formació, on es van repassar les bases de la formació morada de cara als propers comicis.

En concret, ha expressat que es va tractar d'una trobada "molt interessant" que va coincidir amb "la tornada de Pablo Iglesias". D'aquest, ha expressat que "ha representat el canvi històric" del país. "Va ser un acte de germanor", ha expressat Jarabo, que ha explicat que durant l'acte es va fer un llistat d'èxits de la formació "per aconseguir la igualtat" social.

A més, ha apuntat que durant la precampanya s'ha d'assenyalar quines són les elits de poder "i fer-los front". "No pot ser que surti Escarrer criticant polítiques del Govern balear quan han tingut uns beneficis probablement més grans que en altres èpoques", ha conclòs Jarabo referint-se a Gabriel Escarrer, el vicepresident de Meliá Hotels. Jarabo ha apuntat que en aquesta legislatura "s'ha aconseguit benestar" però "es manté desigualtat" en matèria laboral.

'ACORDS PEL CANVI'

Pel que es refereix a Balears, el portaveu ha apuntat que a Balears s'han aprovat en aquesta legislatura "68 lleis i 11 decrets", i que moltes d'elles han tingut suport ciutadà.

El portaveu ha posat els exemples de la Llei d'Habitatge, la Llei de Memòria Històrica, la Llei LGTBI o la Llei de Residus, a la qual s'ha referit com una llei que ha explicat "amb plataformes que han aportat les seves idees" i no ha fet cas de "la pressió de 'lobbies' i grans empreses que han passat pel Parlament i han pensat que podien influir" damunt ells.

Finalment, ha expressat que espera que s'arribi a un acord pel "Pacte per l'Educació". D'ell, ha dit que s'ha d'"esperar que més plataformes facin reunions" però que hi ha professionals "disposats a fer un gran treball". "L'educació és imprescindible per a una societat més igualitària i amb aquesta llei s'aconseguirà que els nens tinguin un millor desenvolupament personal i laboral", ha conclòs el també candidat a l'alcaldia de Palma per la formació.

L'HABITATGE I LA MASSIFICACIÓ TURÍSTICA

Per la seva banda, la portaveu adjunta de Podem en el Parlament, Laura Camargo, ha expressat que així com s'han aconseguit molts "assoliments", encara queden "qüestions centrals" per solucionar.

En concret, s'ha referit a les polítiques d'habitatge o les polítiques de control de la massificació turística. Així, ha fet un repàs de les preguntes que els diputats de la seva formació tenen pensades per al ple d'aquest dimarts relacionades amb aquests temes.

CAPITALITAT DE VILA

L'últim ple de la legislatura també es té previst aprovar la capitalitat de Vila, a Eivissa. Camargo s'ha referit a aquesta mesura com una solució a "una reivindicació històrica" i que significarà "un impuls a la municipalitat d'Eivissa", per la qual cosa pensen que és "molt bona notícia".

LLEI DE SALVAGUARDA DEL PATRIMONI IMMATERIAL

Finalment, Camargo s'ha referit a la Llei de Salvaguarda del Patrimoni Immaterial, també prevista per a aquest ple, com una llei que "no solament protegeix" el que és propi de Balears, sinó que a més representa una protecció i permet una difusió de manifestacions culturals en "pro dels drets humans i dels animals".