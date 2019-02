Jarabo insisteix que "estan a favor" dels Pressupostos i insta els independentistes a "retirar" les seves esmenes

Publicado 11/2/2019 14:39:18 CET

PALMA DE MALLORCA, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portaveu de Podem en el Parlament, Alberto Jarabo, ha insistit que des de la seva formació "estan a favor" de l'aprovació dels Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) del Govern presidit per Pedro Sánchez i ha afirmat que "fa falta insistir als partits independentistes perquè retirin les seves esmenes a la totalitat" dels comptes públics "per poder negociar amb tranquil·litat".

En declaracions als mitjans després d'una roda de premsa en el Parlament, Jarabo ha valorat la possibilitat que el President Pedro Sánchez estigui estudiant el proper 14 d'abril com a data per celebrar les eleccions generals de l'Estat en cas que no hi hagi Pressupostos Generals per 2019.

Així, el portaveu de Podem en el Parlament ha expressat el seu desig que els PGE "es puguin aprovar" i ha destacat la "intensíssima negociació" que des de la seva formació van dur a terme amb el govern de Pedro Sánchez per incloure "mesures clau" en els comptes públics. En aquest sentit, Jarabo s'ha referit "a les ajudes a la dependència, la consolidació del Salari Mínim Interprofessional o a l'increment del salari als pensionistes".

"La qüestió és que els Pressupostos s'aprovin i això passa per que els partits independentistes retirin les esmenes a la totalitat", ha etzibat per avançar que la seva formació "està en negociacions" amb "tots els partits que haurien de recolzar els Pressupostos". A més, Jarabo ha titllat de "clam" el fet que els comptes públics defensats per l'Executiu central "són antagònics als pressupostos de l'expresident del Govern, Mariano Rajoy".

Sobre un possible avançament electoral, Jarabo ha expressat que "li agradaria" que els comicis "es convoquessin si s'aproven els Pressupostos" ja que, en cas contrari, "el Govern de Sánchez quedaria en una situació molt complicada".

Finalment, el portaveu de Podem en el Parlament ha aclarit que "no faria dependre" l'avanç electoral en funció dels Pressupostos i ha mostrat el seu desig que "el Govern central pugui continuar més temps amb aquests Pressupostos en benefici de tot el món i no pensant en clau partidista".