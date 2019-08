Jorge Campos, sobre Nuria Díez: "És la típica enrabiada de qui no ha sortit triat"

Publicado 31/7/2019 17:15:16 CET

PALMA DE MALLORCA, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El president de Vox Balears, Jorge Campos, ha dit aquest dimarts, després d'una roda de premsa en el Parlament, que la dimissió de la tresorera del partit en l'àmbit autonòmic, Nuria Díez, és "la típica enrabiada de qui no ha sortit triat".

Així s'ha pronunciat el líder d'una formació --que té tres diputats en el Parlament-- en ser preguntat per la carta de renúncia que va presentar Díez, que anava de nombre quatre a la llista del Parlament i que per tant, no va resultar triada després de les eleccions del 26 de maig.

"El 'Què hi ha del meu?' en aquest partit no existeix. Dimitir després de no sortir, què se li ha de fer?", ha expressat Campos de forma retòrica.

En aquest sentit, el diputat ha explicat que "aquest tipus de persones s'han equivocat de partit", i que la seva formació també "pot haver-se equivocat incloent-les". A més, ha dit que l'antiga tresorera de la formació a Balears "té tot el dret a les enrabiades" però el que ha al·legat per a la seva sortida "no té res a veure amb la realitat".

Segons ha publicat el diari 'El Mundo-El dia de Balears' aquest dimecres, Díez va presentar la dimissió mitjançant un burofax per deixar constància oficial, cansada que no se li lliuressin les factures sobre les despeses electorals i davant la impossibilitat d'accedir als comptes bancaris.

"Els comptes són gestionats correctament. Estem fiscalitzats com tots els partits del món i pel Tribunal de Comptes i només faltaria que no hi hagués factures", ha dit Campos sobre els comptes del partit.

NOVA ESTRUCTURA DEL COMITÈ REGIONAL DE VOX

Finalment, el diputat ha explicat que el Comitè Regional del partit segueix en funcions i que es troba "en reestructuració", un fet que ha d'"anar en harmonia amb el comitè nacional".

"Abans de finalitzar l'any tindrem l'estructura completament finalitzada", ha explicat el portaveu de Vox en el Parlament, que ha subratllat que la seva formació "va començar fa tan sols un any" i que el que han aconseguit "en tan poc temps és espectacular".