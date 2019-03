José Luís Ruiz, candidat del nou partit 'Contigo somos Democracia' a l'Ajuntament de Palma

Publicado 26/3/2019 12:40:25 CET

PALMA DE MALLORCA, 26 Març (EUROPA PRESS) -

José Luís Ruiz és el candidat de la formació 'Contigo somos Democracia' a l'Ajuntament de Palma, segons ha informat el partit a través d'un comunicat difós aquest dimarts.

Així, Ruiz ha presentat la formació com un "projecte jove" amb el qual pretén "treballar per i per a tots els ciutadans de Palma" i ha destacat el caràcter municipalista del partit i ha subratllat que "no són un partit qualsevol" ja que "no són polítics establerts en les institucions".

"Cerquem el consens amb transparència, honradesa i humilitat i venim per quedar-nos, perquè només ens arrossega l'amor a la nostra terra", ha expressat.

Finalment, la formació ha explicat que el candidat a l'alcaldia de Palma ha assistit a un acte de la formació a València, on 'Contigo somos Democracia' ha presentat els candidats de les agrupacions locals del partit a les eleccions municipals del 26 de maig.