José Sánchez, guanyador del concurs de fotografia Opticaigua d'Emaya

Publicado 9/5/2019 18:46:51 CET

L'exposició de les fotografies seleccionades es podrà visitar al Palau Solleric fins al 31 de maig

PALMA DE MALLORCA, 9 Maig (EUROPA PRESS) -

La presidenta d'Emaya, Neus Truyol, ha lliurat aquest dijous els premis del concurs de fotografia Opticaigua que ha guanyat José Sánchez Fajardo per la fotografia titulada 'L'aigua, més que un cicle de vida' valorat en un val de 800 euros en productes de fotografia.

El segon premi, valorat en 350 euros en productes fotogràfics, ha recaigut en Marian Driessen per la fotografia titulada 'En mà de tots', mentre que el tercer guardó l'ha emportat Lluís Segura per la instantània 'Cada gota conta', valorat en un val de 250 euros en productes fotogràfics. A més, José María Amorós s'ha fet amb el premi Especial de la plantilla d'Emaya, valorat en un val de 500 euros en productes de fotografia, per la imatge 'Sec enmig de l'aigua'.

Cal recordar que el concurs Opticaigua, que compta amb la col·laboració de TotFoto i FotoRuanoPro, ho convoca anualment Emaya amb motiu del Dia Mundial de l'Aigua i que, enguany, el tema escollit era 'Aigua per a tots'. L'objectiu del concurs és fomentar la conscienciació sobre la importància de l'aigua com a recurs natural i obrir a la reflexió sobre la importància de la seva gestió sostenible i ús responsable.

Durant l'entrega de premis, Truyol ha felicitat a guanyadors i participants per la seva aportació i la col·laboració de les empreses col·laboradores.

Totes les fotografies premiades i les seleccionades pel jurat es podran visitar en una exposició col·lectiva que s'allotjarà al Palau Solleric de Palma fins al 31 de maig.