Una jove assegura que Vueling va denegar l'embarcament en un vol des de Palma "per portar un bodi escotat"

La companyia afirma que la jove "anava en vestit de bany" i que "l'única raó" per la qual no se li va permetre accedir va ser per la seva resposta "abusiva" a les indicacions del personal

Una jove ha denunciat aquest dilluns a Twitter que l'aerolínia Vueling ha denegat l'embarcament a la seva germana "per portar un bodi escotat" en un vol Palma-Barcelona aquest diumenge, extrem que la companyia ha negat en aquesta mateixa xarxa social.

La jove ha assegurat, en un 'tweet' que s'ha fet viral, que "diverses persones li van deixar roba perquè es 'tapés' i així i tot no l'han deixat pujar". La usuària ha acompanyat el missatge d'un vídeo en el qual s'escolta una discussió entre el personal de Vueling i les passatgeres, on aquestes apareixen afirmant que cridaran la Guàrdia Civil i que presentaran una reclamació.

Per la seva banda, la companyia ha sostingut que "la passatgera anava en banyador" i que les condicions de transport de Vueling, "i de la majoria de transports col·lectius", s'apliquen "de manera igualitària a homes i dones", i "estan dissenyades per defensar i protegir la seguretat de tots els passatgers a bord i per regular el seu comportament en benefici de tots".

"Aquestes condicions estableixen poder denegar l'accés a passatgers la conducta dels quals no s'adapti a aquestes condicions", han apuntat des de l'aerolínia, que ha defensat que "l'única raó" per la qual s'ha decidit cridar l'autoritat competent i denegar l'embarcament ha estat l'"abusiva" resposta de la jove a la petició de l'agent de 'handling'

FACUA DENUNCIA A VUELING DAVANT AESA I CONSUM

Facua-Consumidors en Acció ha anunciat que ha denunciat els fets davant l'Agència Estatal de Seguretat Aèria (AESA) i l'Agència Catalana de Consum, on té la seva seu social la companyia.

L'associació considera "aberrant" l'actitud de l'aerolínia i tatxa de "discriminatòria" la decisió de denegar el pas a l'avió, "ja que cap normativa prohibeix expressament l'admissió dels passatgers per la seva indumentària, sempre que la mateixa no vagi en contra de l'ordre públic".

A més, Facua considera que les condicions contractuals al·ludides per Vueling són "ambigües" i que "no poden justificar aquesta situació i sempre la seva interpretació ha d'anar a favor de la part més feble, el consumidor".