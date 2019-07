Jover pregunta al Govern si estaria "disposat" a negociar per mantenir la titularitat pública de Son Busquets

Publicado 18/7/2019 18:10:14 CET

La diputada d'Unides Podem al Congrés per Balears, Antònia Jover, en una reunió al Congrés

La diputada d'Unides Podem al Congrés per Balears, Antònia Jover, en una reunió al Congrés UNIDAS PODEMOS

PALMA DE MALLORCA, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

La diputada d'Unides Podem al Congrés per Balears, Antònia Jover, ha registrat aquest dijous una sèrie de preguntes dirigides al Govern i a la ministra de Defensa en funcions, Margarita Robles, per conèixer les intencions del Ministeri i de l'Executiu central en relació a la subhasta de la caserna de Son Busquets.

Més concretament, Jover ha preguntat si el Ministeri de Defensa estaria "disposat" a entaular una negociació amb el Govern i l'Ajuntament de Palma perquè es mantingui la titularitat pública dels terrenys.

Així mateix, ha preguntat quines són les bases legals per les quals surten a subhasta els terrenys, "no existint urgència acreditada i estant el Govern en funcions, en virtut de la Llei 50/1997".

També ha preguntat si el Govern creu que s'està especulant amb aquesta alienació o existeixen pressions per a aquesta venda i si aquest és partidari de la preservació de la propietat pública i ha legislat prou per a la seva conservació.

"No considera la ministra que seria més beneficiós per a la població la construcció d'habitatges destinats a lloguer social i que els terrenys continuïn sent de propietat pública?", ha formulat també.

Segons han recordat des de Podem, la formació estableix la caserna de Son Busquets, que sortirà a subhasta per 45,8 milions d'euros per part del Ministeri de Defensa, "ha de ser cedit o ha d'haver-hi un conveni amb el Govern per poder dur a terme Habitatges protegits (VPO)".

"Podem, a més, considera que la decisió del Ministeri de subhastar el solar pot posar en perill el pla establert per part de Cort a fi de crear 830 habitatges protegits. Des de la formació lluitarem perquè la majoria siguin de caràcter públic", han conclòs.