La justícia belga ajorna de nou a desembre la decisió sobre Valtònyc a l'espera que es pronunciï el TUE

Publicado 18/6/2019 16:46:53 CET

BRUSSEL·LES, 18 Juny (EUROPA PRESS) -

El Tribunal d'Apel·lació de la localitat belga de Gant ha tornat a ajornar aquest dimarts, fins al 24 de desembre, la seva decisió sobre l'extradició del raper mallorquí Josep Miquel Arenas, conegut artísticament com Valtònyc, a l'espera que es pronunciï sobre el cas el Tribunal de Justícia de la UE.

"El Tribunal de Gant ha ajornat el cas fins al 24 de desembre. Encara no hi ha una resposta del Tribunal de Justícia de la UE. La segueixen esperant", ha explicat a Europa Press l'advocat del raper, Simon Bekaert, al final de la vista.

Aquest tribunal va decidir remetre una pregunta prejudicial al Tribunal de Justícia de la UE a Luxemburg (TUE) a principis de novembre, ajornant així la seva decisió sobre la seva extradició, perquè aclarís si en el marc de l'Ordre de Detenció Europea cursada contra el cantant per la justícia espanyola calia aplicar de manera retroactiva la llei penal espanyola de 2015, que castiga de forma més severa amb fins a tres anys de presó, l'apologia del terrorisme enfront de la de 2012, en vigor quan van ocórrer els fets.

El Tribunal belga no ha cursat la seva petició pel procediment d'urgència, quelcom que hauria reduït els terminis, per la qual cosa el Tribunal de Justícia de la Unió Europea podria trigar entre 15 i 18 mesos a dictar sentència a partir de mitjans de novembre quan va quedar registrada la pregunta prejudicial, encara que el normal de mitjana solen ser uns 16 mesos, segons fonts del Tribunal.

El normal és que es trigui un any fins que se celebri una vista des que es registra una pregunta prejudicial per donar l'oportunitat a les diferents parts a presentar les seves al·legacions, abans que l'advocat general del Tribunal presenti les seves conclusions del cas, prèvies a la sentència definitiva, encara que l'advocat del raper ha explicat a Europa Press que "encara no hi ha data per a una vista i no s'ha decidit si hi haurà o no una vista".

Bekaert ha avançat "bastants probabilitats" que el Tribunal de Justícia de Luxemburg encara no hagi emès el seu dictamen pel 24 de desembre i que torni a haver-hi un ajornament del cas.

"Creiem que al llarg de 2020 hi haurà una sentència", ha explicat, al mateix temps que ha aclarit que el Tribunal europeu "no decidirà si ha de ser extraditat" com a tal sinó sobre "com interpretar la llei europea" en aquest cas.

"Esperant la resposta del Tribunal de Luxemburg. Seguirem lluitant", ha dit el raper a través del seu perfil de Twitter després d'abandonar la vista judicial.

El mallorquí, que es troba a Bèlgica des de juny, va ser condemnat per l'Audiència Nacional a tres anys i mig de presó per delictes d'amenaces, enaltiment del terrorisme i injúries a la Corona, una sentència posteriorment confirmada per la Sala Segona del Tribunal Suprem.

La justícia belga va rebutjar en primera instància l'entrega de Valtònyc el passat 17 de setembre al·legant que no existia la doble incriminació, és a dir, cap dels tres càrrecs pels quals va ser condemnat a Espanya estan tipificats com a delicte tant a Espanya com a Bèlgica, decisió que va recórrer la Fiscalia de Gant.