Jutgen a partir d'aquest dilluns a una banda de 'narcos' que traficava amb cocaïna a Mallorca

Publicado 10/6/2019 12:19:40 CET

PALMA DE MALLORCA, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Secció Segona de l'Audiència Provincial jutja des d'aquest dilluns a una banda dedicada al narcotràfic a gran escala de cocaïna a Mallorca. Presumptament, va estar operant, almenys des de la primavera de 2016 i fins a juny de 2017, quan va ser desmantellada.

El Ministeri Fiscal sosté que L.A.D.R. dirigia l'estructura criminal des de la zona de Castelló (Comunitat Valenciana) i era l'encarregat de gestionar l'adquisició de la droga i preparar els transports a Mallorca. Per a això, col·laborava amb R.O.C., que era qui preparava els vehicles per a amagar-la durant el seu trajecte. R.O.C. no ha estat trobat i segueix en crida i cerca.

Per part seva, C.H.T.E. s'ocupava de distribuir la droga a Mallorca, generalment a distribuïdors de menor escala, i també de transportar i emmagatzemar la droga, ajudat per una altra acusada, E.D.M.B. També intervenien en aquestes tasques altres acusats.

La Fiscalia demana penes de 10 i cinc anys de presó per als cinc acusats. Els imputa delictes contra la salut pública, delictes de tinença de precursors per al tràfic de drogues i d'integració en grup criminal.