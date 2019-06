L'acusada d'assassinar el seu marit a Cala Millor ho nega i sosté que va morir atacat per un dels seus gossos

Publicado 10/6/2019 16:30:11 CET

Diu que els hereus del testament de la víctima eren ella i els animals

PALMA DE MALLORCA, 10 Juny (EUROPA PRESS) -

La dona russa acusada d'assassinar el seu marit el 2016 a Cala Millor (Mallorca) ha negat aquest dilluns el crim i ha assegurat que l'home, un alemany de 70 anys, va morir atacat per un dels seus gossos, un pitbull americà.

La Fiscalia sosté que la dona, de 46 anys, va calmar a l'home i que li va tallar trossos de carn i pell dels dos braços per després donar-los-hi de menjar als seus gossos, i els va incitar a que li mosseguessin en les extremitats. Per això, demana una condemna de 25 anys de presó per assassinat amb traïdoria i acarnissament.

Els fets es remunten a abril de 2016, quan l'acusada i la víctima portaven tres mesos casats. Cap parlava l'idioma matern de l'altre i es comunicaven en anglès perquè sí coneixien aquest idioma "una mica".

Quan ella se'n va anar a viure amb ell el 2015, va portar amb si al seu gos, 'Lord'. Més tard van adoptar una femella de Stafford americà, la qual nomia 'Linda'. La dona ha mantingut que el pit bull va ser qui va atacar espontàniament l'home sense que ella intervingués. Així, ha rebutjat que drogués al seu marit, o que l'ataqués amb un ganivet, i ha contestat preguntant que "per a què" faria això.

La dona ha declarat que quan el gos va atacar el seu marit ella va intentar separar-los i tancar a l'animal en el bany, deixant a l'home en el dormitori. Segons la seva versió, el seu marit va sortir de l'habitació i el gos va saltar sobre ell i el va mossegar. Després el va arrossegar com si fos "un ninot".

La dona ha indicat que el gos va mossegar a l'home en els canells, que sagnava molt, i que el seu cos va començar a convulsionar. Quan se'n va donar compte que estava "mort", va entrar "en xoc" i va començar a "tremolar", i que va ingerir vodka i pastilles perquè ja no volia "viure".

Per aquest motiu, ha declarat no recordar res del que va passar després. Quan el fiscal l'ha interrogat per diferents contradiccions entre el seu testimoniatge i les seves declaracions en el Jutjat -com en quin moment del dia van ocórrer els fets, o la zona de la casa on va començar l'atac del gos-, la dona ho ha atribuït a aquest estat de 'xoc' i al seu estat mental els mesos posteriors.

La dona ha sostingut que és incapaç de matar a ningú. També ha negat que oferís diners a un home perquè assassinés el seu marit, com va explicar un testimoni. Segons la dona, es tracta d'un home que li va oferir droga i ella el va denunciar.

ELS HEREUS DEL TESTAMENT EREN ELLA I ELS ANIMALS

L'acusada ha reconegut que sabia que el seu marit havia fet testament i que els hereus eren ella i els animals. La casa on vivien era de la víctima i ella no tenia cap habitatge en propietat.

Segons la seva declaració, els gossos havien atacat a l'home almenys en altres dues ocasions, a l'octubre i desembre de 2015, però no es van desfer d'ells perquè el seu marit no va voler. També ha dit que el seu marit pegava als gossos.

DIFICULTATS AMB LA INTÈRPRET

La presa de declaració a l'acusada s'ha vist dificultada pel llenguatge. A l'inici, la dona ha dit que no volia ser assistida per la intèrpret designada, i que havia demanat una altra pel que havia parlat amb el cònsol. El magistrat Jaime Tártalo li ha contestat que la petició no li consta i que a més la intèrpret havia estat designada pel Tribunal, per la qual cosa no hi havia motius per pensar que no exerciria la seva funció correctament.

En diverses ocasions el jutge ha demanat a la dona que contestés en rus, ja que insistia a respondre en castellà, malgrat que no ho parla amb fluïdesa, i resultava difícil comprendre les seves respostes. El seu advocat li ha recomanat que respongués en rus, però contínuament canviava d'idioma. A més, el magistrat ha hagut de cridar l'atenció a una dona del públic que assegurava que la intèrpret no estava traduint bé les respostes.