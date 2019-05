L'Ajuntament de Calvià signa un conveni amb l'Agrupació del Taxi per al transport d'animals de companyia

Publicado 21/5/2019 14:44:09 CET

PALMA DE MALLORCA, 21 Maig (EUROPA PRESS) -

L'alcalde de Calvià, Alfonso Rodríguez Badal, i la presidenta de l'Agrupació Local d'Autoturismo de Calvià, María del Carmen Navarro, han signat aquest dimarts un conveni per a la promoció del transport d'animals de companyia en el servei públic de taxis del municipi de Calvià.

Segons ha informat el consistori en un comunicat, l'Ordenança municipal de benestar animal que viu en l'entorn urbà, aprovada en el Ple de febrer de 2017, potencia el caràcter proteccionista cap als animals i en concret el concepte de benestar animal, amb l'objectiu de garantir-los una vida conforme a la seva pròpia naturalesa.

En aquesta línia s'emmarca l'acord, centrat en el desenvolupament d'accions per prestar un servei de major qualitat en el transport de persones i els seus animals de companyia, i d'atenció més cuidada als visitants del municipi, adequant l'oferta a la demanda que existeix actualment.

Amb la signatura d'aquest conveni, l'Agrupació Local d'Autoturisme de Calvià es compromet a fomentar entre els seus associats l'admissió d'animals de companyia en els seus vehicles.

Les persones titulars de llicència de taxi que permetin el transport d'animals, portaran un adhesiu que proporcionarà l'Ajuntament.

A més, es comprometen a aconsellar als propietaris que, per seguretat, les mascotes siguin traslladades en la seva corresponent bossa, o que portin un cinturó especial per al transport.

En qualsevol cas, i per a un millor servei, els vehicles hauran de portar elements per protegir els seus seients i, en la mesura del possible, estar dotats amb arnès i cinturons de seguretat per a cans.