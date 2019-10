L'associació El Defensor del Pacient demanarà a Fiscalia que investigui el brot de salmonelosis a Palma

Publicado 11/10/2019 10:25:14 CET

PALMA DE MALLORCA, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

L'associació El Defensor del Pacient demanarà a la Fiscalia que investigui el brot alimentari presumptament originat en un restaurant oriental de Palma, amb un centenar d'afectats per una intoxicació alimentària i diversos positius en 'salmonella'.

"Considerem que no complia els mínims requisits de seguretat i no entenem com es va permetre la seva obertura", ha assenyalat l'associació en una nota de premsa.

La Conselleria de Salut del Govern balear va tenir constància de la possible intoxicació el 24 d'agost. Segons dades proporcionades al setembre per la consellera de Salut, Patricia Gómez, en el Parlament, la Direcció general de Salut Pública del Govern ha confirmat 102 casos d'afectats, 43 d'ells positius per 'salmonella'. Diverses persones van requerir ingrés hospitalari.

Alguns dels afectats eren residents, però uns altres eren visitants de diverses regions espanyoles, la qual cosa va motivar que el Govern balear donés avís al Centre Coordinador d'Alertes i Emergències Sanitàries (CCAES), depenent del Ministeri de Sanitat.

Després de detectar els primers casos, quan deu pacients amb símptomes de gastroenteritis van ser atesos en hospitals i centres de salut, el diumenge el local en el qual havien menjat -un restaurant japonès- va ser clausurat, després de detectar diverses deficiències estructurals i de tipus operacional en una inspecció.

Salut va anunciar que obriria un expedient sancionador. Els tècnics de Seguretat Alimentària van inspeccionar també un altre restaurant de la mateixa propietat, i no van trobar motius per tancar-lo.

La consellera va assenyalar en la seva compareixença que la causa no es podia "establir en un sol aliment". "Sembla que la majoria van menjar d'un assortiment determinat d'aliments però sense poder especificar quin d'ells", va explicar.

Gómez va concretar que el restaurant havia passat una inspecció el 2015, després una altra al juny i, finalment, l'última va ser la urgent del mes d'agost després de detectar els casos. Al juny ja es van detectar una "sèrie de deficiències" de nivell 1 --els establiments es tanquen amb nivell 0--, si bé les van aconseguir esmenar en el temps estipulat.