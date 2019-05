L'Audiència dóna per bones unes comissions per falta de saldo perquè la client no les va reclamar en nou anys

Publicado 9/5/2019 20:12:43 CET

PALMA DE MALLORCA, 9 Maig (EUROPA PRESS) -

La Secció Quarta de l'Audiència Provincial de Balears ha donat per bones unes comissions per falta de saldo a una client d'una entitat bancària ja que aquesta no les va reclamar en nou anys, la qual cosa suposa, tal com exposen, "o negligència o acceptació" del seu pagament.

La Sala assenyala que, en aquest cas, s'ha comprovat "la tardança" a reclamar i protestar contra les comissions ja que les primeres es remunten a l'any 2007, quelcom que, segons manifesta, "causa perplexitat". Així, considera que no és de rebut que s'argumenti que "fins el 2016 no es va tenir coneixement" de les comissions.

Segons assenyala l'Audiència, és "responsabilitat" de la client "comprovar les liquidacions que li remet l'entitat financera i exposar el seu desacord quan existeix".

La sentència destaca, a més, que la dona disposa d'una altre compte amb saldo positiu i en el qual hi té domiciliada la nòmina pel que a "la seva mà estava la possibilitat d'eliminar les comissions si ho hagués volgut".

D'aquesta manera, la Secció Quarta ha desestimat el recurs d'apel·lació interposat per la defensa de la dona i ha confirmat la sentència del Jutjat de primera instància número 18 de novembre de 2018 que va ser inicialment impugnada. A més, condemna a la dona a pagar els costos judicials.