L'Auditorium de Palma acull aquest dijous un concert de la violinista Viktoria Mullova

Publicado 11/3/2019 14:46:53 CET

PALMA DE MALLORCA, 11 Març (EUROPA PRESS) -

L'Auditorium de Palma acollirà aquest dijous a les 20.00 hores el desè concert de l'Orquestra Simfònica de Balears (OSIB) amb un concert de la violinista de Moscou Viktoria Mullova, qui interpretarà l'obra de violí de J. Sibelius, "l'única obra per a un instrument que va escriure el compositor finlandès emmarcat dins del Romanticisme nòrdic".

En un comunicat emès per la Conselleria de Cultura, Participació i Esports, s'ha informat que el concert per a violí de Sibelius és "un dels reptes més importants per a un violinista", ja que es caracteritza "per una gran complexitat tècnica".

A més d'aquesta obra i per completar la programació del desè concert de temporada, la Simfònica interpretarà la Simfonia número 4 de F. Schmidt, "una de les obres més importants del compositor austríac".

Segons ha detallat la Conselleria, Mullova és una de "les més grans virtuoses" del violí i ha tocat des de jazz fins a músiques del món, i treballa de manera habitual amb els conjunts d'època Orchestra of the Age of Enlightenment, Il Giardino Armonico, Accademia Bizantina i Venice Baroque, entre d'altres. "Un gran virtuosisme i estil", "increïble" i "espectacular", són algunes de les crítiques rebudes.