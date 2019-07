L'entitat 'la Caixa' premia a quatre estudiants de Mallorca, autors d'una web de reserves d'hotels

Publicado 3/7/2019 13:04:11 CET

Els premis EduCaixa concedeixen un viatge formatiu a Silicon Valley i la participació en el Youthstart European Entrepreneurship Award 2019

PALMA DE MALLORCA, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

L'entitat financera 'la Caixa' ha premiat en els seus guardons EduCaixa, en la categoria de 'Repte Emprèn' a quatre estudiants de Mallorca, autors d'una web de reserves d'hotels que inverteix en la millora del medi ambient.

Segons ha informat l'entitat en un comunicat, l'entrega de premis tindrà lloc aquest dimecres al Cosmocaixa de Barcelona, en un acte que serà presidit per la directora general adjunta de la Fundació Bancària 'la Caixa', Elisa Durán.

En els premis EduCaixa s'atorguen tres premis a alumnes d'ESO i batxillerat: premi 'Repte Emprèn', premi 'Repte BigData' i premi 'Incubadora'.

Els premiats pertanyen a quatre alumnes de quart de l'ESO de l'IES Bendinat, a Calvià. Amb el seu projecte 'Book for Green' quan el client fa una reserva, la plataforma es porta una comissió de Booking, i d'aquesta comissió, el 50 per cent s'inverteix en el medi ambient. Per tant, han explicat des de 'la Caixa', no comporta cap cost addicional per a l'usuari.

Finalment, els premis EduCaixa concedeixen un viatge formatiu a Silicon Valley i la participació en el Youthstart European Entrepreneurship Award 2019.