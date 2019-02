L'equip de ressonància magnètica de l'Hospital de Manacor començarà a funcionar el mes de març

Publicado 21/2/2019 16:59:57 CET

L'equip de ressonància magnètica de l'Hospital de Manacor començarà a funcionar en el mes de març després que ja hagi conclòs la instal·lació de l'equip, previst en la primera fase del Pla Director, i una vegada que els tècnics del Servei de Radiologia hagin rebut la formació oportuna.

Segons ha informat la Conselleria de Salut en un comunicat, fins a aquest moment, l'Hospital de Manacor havia de derivar a tots els pacients a altres centres hospitalaris; de fet, el 2018 va sol·licitar 4.700 ressonàncies.

Els treballs s'han executat per fases. Després de construir un recinte de 177 metres quadrats de superfície a la zona situada al costat del Servei de Radiologia -seguint el projecte redactat per la Direcció general d'Arquitectura i Habitatge de la Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat- s'ha muntat l'equip de ressonància magnètica en aquest espai.

Així mateix, l'Hospital ha adquirit un aparell de ressonància magnètica amb tecnologia de fibra òptica d'última generació, que permet dotar al Servei de Radiologia de major versatilitat clínica per diagnosticar malalties de gran prevalença.

En concret, per a l'àmbit de l'oncologia l'equip disposa d'eines per diagnosticar els càncers de mama, de pròstata i d'altres zones anatòmiques, amb seqüències sensibles al creixement cel·lular anòmal en zones anatòmiques reduïdes i també per fer estudis farmacocinètics. Així mateix, disposa de seqüències d'última generació, que permeten fer estudis vasculars o de perfusió cerebral sense contrast.

Aquest equip disposa d'eines per processar estudis de qualsevol índole, entre els quals destaquen els de cardiologia, i de la possibilitat de revisió i processament posterior de les imatges de forma remota. A més, incorpora un sistema de música per al pacient, a fi que l'experiència li resulti la més grata possible. El pressupost per adquirir i instal·lar l'equip ha estat d'1.355.200 euros.

Aquestes obres formen part de la primera fase del Pla Director de l'Hospital de Manacor, juntament amb les quals s'estan executant actualment en el terreny situat al costat del Servei d'Urgències, que van a bon ritme.

Es tracta d'un nou edifici de 590 metres quadrats on s'instal·larà una àrea amb 16 boxes d'observació i una àrea diferenciada d'observació de pediatria, a més de diverses dependències no assistencials d'Urgències i el taller d'electromedicina. El pressupost d'aquestes obres és de 2.273.000 euros.