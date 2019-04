Les ajudes al comerç per 2019 superen el milió d'euros i inclouen beneficis per als comerços emblemàtics

Publicado 10/4/2019 14:34:02 CET

PALMA DE MALLORCA, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Treball, Comerç i Indústria, Iago Negueruela, juntament amb la directora general de Comerç i Empresa, Pilar Sansó, ha presentat aquest dimecres la convocatòria d'ajudes destinades a fomentar la modernització de les empreses comercials minoristes i de determinades empreses de serveis.

Segons ha informat la Conselleria en un comunicat, aquesta convocatòria inclou per primera vegada un avantatge en la valoració per als comerços catalogats com a emblemàtics per la seva antiguitat.

El pressupost d'aquestes ajudes és d'1.020.000 euros, la qual cosa suposa un increment del 26,4 per cent respecte a la convocatòria anterior, que ja es va veure ampliada fins als 750.000 euros per donar resposta a l'elevada demanda de sol·licituds.

La línia de subvencions presentada aquest dimecres s'executa de manera cofinançada entre el Govern i els comerços interessats. Així, l'administració pública aporta fins al 50 per cent del cost de la inversió, amb un màxim de 7.000 euros per projecte.

A més, cada sol·licitud ha de preveure un mínim de 2.000 euros d'inversió perquè sigui elegible. Es preveu que uns 300 comerços engeguin actuacions de millora gràcies a aquestes ajudes.

A la roda de premsa també ha assistit el president d'Afedeco, Antoni Gayà, i el vicepresident primer de Pimeco, Jaume Rivera.

Negueruela ha agraït a les organitzacions empresarials del sector i els sindicats la disposició al diàleg per obtenir els millors resultats, i ha destacat que aquesta convocatòria, publicada en el BOIB del 6 d'abril, cerca la millora de la competitivitat del comerç de proximitat al mateix temps que posa en valor la potencialitat d'aquests negocis en un món globalitzat.

Per la seva banda, Gayà ha valorat positivament l'enteniment amb la Conselleria en matèria de comerç i ha subratllat que les ajudes presentades són un estímul important per dur a terme inversions, la qual cosa, juntament amb "la seva bona distribució", permetrà "arribar a molts comerços".

"AUGE DEL COMERÇ ELECTRÒNIC"

Rivera ha destacat que aquesta convocatòria és una bona eina perquè els comerços de proximitat puguin fer front als reptes que es presenten amb l'auge del comerç electrònic.

Entre els objectes de la subvenció, es troben les millores tecnològiques encaminades a potenciar el comerç electrònic, inversions per avançar en l'estalvi energètic, millores en l'accessibilitat i l'eliminació de barreres arquitectòniques, adquisició de maquinària, mobiliari i seguretat, així com la modernització d'establiments, la millora de la imatge comercial o la realització d'obres i reformes.

Aquesta iniciativa està inclosa en el Pla estratègic de subvencions 2018-2020 i s'ha configurat en el marc del programa iComerç que persegueix la promoció del teixit comercial dels locals de proximitat i abasta plans de millora competitiva així com plans de màrqueting i disseny per a aquestes empreses, impulsat per l'Institut d'Innovació Empresarial (IDI), òrgan que depèn de la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria.

En el període 2016-2018, la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria ha fet una inversió de 3 milions d'euros a través del programa iComerç, que ha beneficiat a més de 1.000 comerços de municipis de totes les Illes.

En el marc d'aquest programa s'han editat també guies de bones pràctiques per als comerços, entre altres accions per potenciar aquest tipus de negocis. D'acord amb el conseller Negueruela, arribar a superar el milió d'euros en ajudes al comerç, des de pràcticament zero, va ser un dels objectius que es va marcar l'actual Govern.