Les dessalinitzadores de Balears obren les seves portes a la ciutadania aquest divendres al Dia Mundial de l'Aigua

Publicado 21/3/2019 13:41:08 CET

PALMA DE MALLORCA, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

Les dessalinitzadores de Balears obriran les seves portes a la ciutadania aquest divendres, 22 de març, arran del Dia Mundial de l'Aigua amb una jornada que tindrà com a objectiu "recordar la necessitat de garantir l'accés a l'aigua de qualitat a tota la població i, especialment, als col·lectius més desfavorits del món", sota el lema 'No deixar a ningú enrere'.

En un comunicat emès per la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, s'ha informat que les plantes es podran visitar entre les 09.00 hores i les 15.00 hores i es pot reservar cita a la pàgina web habilitada http://diamundialdelaigua2019.lagencia.cat.

Segons s'ha detallat, aquestes infraestructures poden produir aigua de "molt bona qualitat" que permet garantir l'accés a l'aigua potable i també ha de servir per a gestionar els recursos naturals "de manera que es recuperin i puguem disposar d'ells a llarg termini".

En termes més concrets, la política d'aigües de les Illes preveu l'ampliació de la xarxa d'aigua dessalinitzada a les zones amb més escassetat, la implementació d'una política de preus per a afavorir el seu ús i recuperar el recurs natural, i la seva utilització quan l'aigua natural no sigui apta per al consum humà i el tractament no sigui possible.