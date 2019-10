L'Estat desisteix de recórrer davant el TC la Llei Agrària, la Llei d'Infància i Adolescència i la Llei de Residus

Publicado 18/10/2019 14:03:12 CET

Les negociacions per evitar el recurs contra la Llei balear de Canvi Climàtic "van per bon camí"

PALMA DE MALLORCA, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Govern balear i el Govern d'Espanya han arribat a acords que pels quals l'Estat ha desistit de recórrer davant el Tribunal Constitucional la Llei de Residus, la Llei Agrària i la Llei d'Infància i Adolescència.

Així ho ha anunciat la portaveu del Govern, Pilar Costa, durant la roda de premsa posterior al Consell de Govern, on ha assenyalat que les negociacions respecte al recurs contra la Llei autonòmica de Canvi Climàtic i Transició Energètica "van per bon camí".

La portaveu ha subratllat que el Govern estatal els ha traslladat que la seva "posició política" està en sintonia "pel que fa al contingut de la Llei" -que, entre altres mesures, prohibirà l'accés de vehicles dièsel a Balears des de 2025- i que en tot cas el que "cal acabar d'aclarir" és "la part competencial". De fet, Costa ha ressaltat que el Govern d'Espanya vol impulsar una llei estatal similar.

"Per això tenim esperança que es pugui arribar a un acord", ha dit Costa, que espera que això pugui produir-se "en les setmanes vinents".

La Llei de Canvi Climàtic i Transició Energètica també preveu el tancament de les centrals energètiques contaminants a les Illes, amb l'objectiu de bandejar els combustibles fòssils i aconseguir un 100% d'energies renovables en la Comunitat per 2050. Va ser aprovada al febrer d'aquest any en el Parlament balear.

A més del veto a l'accés de cotxes dièsel el 2025, entrarà en vigor la mateixa prohibició per a la resta de vehicles contaminants des de 2035 -cotxes, motos, furgons i furgonetes-. Els ja existents a Balears abans d'aquesta data podran seguir circulant. També introdueix canvis per a les empreses de lloguer de vehicles, un sector que haurà de funcionar amb una flota completament elèctrica per 2035.

Igualment, encara estan pendents les reunions de les comissions bilaterals per tractar possibles recursos d'inconstitucionalitat contra la Llei de Consultes i una altra relativa als cossos de Bombers de les Illes.