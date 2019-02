L'exconsellera Castillo nega que Matas li donés "instruccions per contractar Over Màrqueting

Publicado 25/2/2019 16:28:07 CET

PALMA DE MALLORCA, 25 Febr. (EUROPA PRESS) -

L'exconsellera de Sanitat, Aina Castillo, que ha declarat com testimoni aquest dilluns en el judici pel 'cas Over' ha negat que l'expresident del Govern, Jaume Matas, li donés "instruccions per contractar des del seu departament a Over Màrqueting.

La Secció Segona de l'Audiència Provincial de Balears ha reprès des d'aquest dilluns el judici d'aquest cas, que investiga el presumpte ús de fons públics per beneficiar a Over Màrqueting.

Segons ha dit Castillo durant la seva declaració, li "va sorprendre" que Matas reconegués aquests fets. "Mai em va dir que tenia un deute amb (Daniel) Mercado i que calia donar-li contractes", ha asseverat.

En aquesta peça separada, la número 27 del 'cas Palma Arena' els principals acusats són l'expresident del Govern, Jaume Matas i l'exdelegat del Govern a Balears, José María Rodríguez, tots dos del PP, així com l'empresari Daniel Mercado, propietari d'Over Màrqueting, empresa encarregada de les campanyes electorals del PP en els anys 2003 i 2007. Entre altres persones, també està acusada l'exjefa de premsa de la Conselleria de Salut, María Luisa Durán.

Sobre Mercado, Castillo ha dit que li va presentar un pla de màrqueting de l'Hospital de Son Espases amb una partida de gairebé un milió d'euros de pressupost que va considerar "excessiva".

A més, ha dit que Mercado també li va preguntar sobre quina part dels diners d'aquest pla havia d'anar al partit (PP). "Jo li vaig parar els peus. Aquí no hi ha res per al partit, li vaig dir", ha asseverat en la seva intervenció. Després d'això, es va posar en contacte amb el qual era el tresorer del partit, Fernando Areal, qui, tal com ha recalcat, li va confirmar que en aquesta partida no s'incloïa diners per finançar el partit.

Per la seva banda, una de les investigadores de la Guàrdia Civil que va analitzar els contractes d'Over Màrqueting amb l'Administració Pública ha assegurat durant la seva declaració que van evidenciar la "inexistència" d'alguns treballs encarregats a aquesta empresa a pesar que, tal com ha expressat, es van emetre factures per justificar pagaments.

Preguntada pel Ministeri Fiscal, la guàrdia civil ha explicat que no van rebre atacs i que les "pressions" que van rebre "van ser de caràcter intern" per part dels "màxims" representants de la Comandància.

"Ens van citar als qui vam fer els informes d'anàlisis i ens van fer preguntes en exclusiva sobre els informes de la Conselleria d'Interior", ha asseverat durant la seva declaració.

El judici engloba les tres subpeces en les quals al seu torn es va dividir la peça 27 i va començar l'1 d'octubre de 2018. En la primera sessió, Matas va arribar a un acord pel qual va reconèixer els fets i va acceptar les penes proposades per Fiscalia, alguna cosa que també va fer Mercado. Ni Rodríguez ni Durán van arribar a un acord de conformitat.

Així, l'expresident va admetre delictes de frau a l'administració, malversació de cabals públics i prevaricació i va abonar la seva part de la responsabilitat civil, de prop de 10.000 euros. La pena de presó es va veure rebaixada a dos anys i mig de presó i va ser substituïda per una multa de 18.000 euros.

En la seva declaració, Matas -que va ser ministre de Medi ambient al segon govern de José María Aznar- va matisar que "en les 20 causes" en les quals ha estat "condemnat" ell no ha "signat res". "Encara que no tingui la responsabilitat al detall, sí he après que sóc el culpable i el responsable", va sostenir.

RODRÍGUEZ VA NEGAR ELS FETS PERÒ TESTIMONIS I IMPUTATS L'INCRIMINEN

L'expresident va confessar també que havia demanat als seus consellers que "donessin treball al senyor Mercado". No obstant això, l'exconseller Rodríguez va negar els "pagaments en B" i va rebutjar haver-se reunit alguna vegada amb el propietari d'Over Màrqueting -una cosa que posteriorment va contradir una tècnica de l'empresa que va declarar com testimoni- o que l'expresident del Govern, Jaume Matas, li ordenés contractar-ho.

Uns altres dels investigats també van incriminar a Rodríguez: De Miguel va dir que era ell qui encarregava els treballs d'Over i l'empresari va sostenir que el polític coneixia que es pagava en diner negre.

En canvi, l'exgerent del PP balear, Fernando Areal -condemnat per pagaments en negre durant la campanya electoral de 2007-, va apuntar que Rodríguez "no va haver d'intervenir absolutament en res".

Així mateix, una treballadora d'Over que va declarar com testimoni va manifestar que va veure "coses rares", com que es conegués informació de concursos públics no anunciats.

El judici va haver de suspendre's a partir del 29 d'octubre per malaltia d'una de les magistrades. Van quedar pendents, entre altres testimonis, l'exgerente del PP, Antonio López. Per a aquesta setmana, s'han habilitat sessions des del dilluns fins al dijous, ja que el divendres és festiu a Balears.

COMPAREIXENÇA Al CONGRÉS

Al marge del judici en l'Audiència, al novembre l'expresident va comparèixer per videoconferència, des de la presó, en la comissió parlamentària del Congrés per investigar els comptes del PP. Allí, l'exministre va negar que el PP balear es financés il·legalment i va mantenir que ni José María Aznar ni Mariano Rajoy es ficaven en els comptes de l'organització autonòmica. També va dir que mai va cobrar donacions d'empreses a canvi d'obra pública ni sobresou.

Matas compleix condemna a la presó d'Aranjuez des del passat mes de juny -tres anys i vuit mesos de presó que li va imposar el Tribunal Suprem pel 'cas Nóos'-.