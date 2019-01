L'Hospital de Dia de Salut Mental de Porto Cristo tindrà 15 places i preveu un mínim de 20 hores setmanals per pacient

Publicado 10/1/2019 13:23:53 CET

PALMA DE MALLORCA, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

El nou Hospital de Dia de Salut Mental del sector sanitari del Llevant de Mallorca, situat a Porto Cristo, tindrà 15 places i es proposa prestar cada pacient una assistència de 20 hores setmanals, com a mínim, en règim d'estada completa.

Es tracta d'una nova unitat que ha presentat aquest dijous la presidenta del Govern, Francina Armengol, acompanyada de la consellera de Salut, Patricia Gómez, qui han remarcat que amb aquest nou centre, tots els sectors sanitaris de Mallorca ja disposen d'un hospital de dia per atendre a pacients amb malalties mentals.

La nova unitat està situada a les mateixes instal·lacions del Centre de Salut Porto Cristo i annexos al Centre de Cultura municipal gràcies a una col·laboració de la Gerència d'Atenció Primària de Mallorca, l'Hospital de Manacor i l'Ajuntament de Manacor.

Prestarà serveis en aquest local fins que culmini el Pla Director de l'Hospital de Manacor, que preveu construir les instal·lacions definitives de l'Hospital de Dia de Salut Mental.

Aquest nou dispositiu, que disposa de 15 places, depèn del Servei de Psiquiatria de l'Hospital de Manacor i dóna atenció especialitzada mitjançant un equip compost per una psiquiatra, un psicòleg clínic, una infermera especialista en salut mental i una terapeuta ocupacional.

Els usuaris de l'Hospital de Dia de Salut Mental són pacients de més de 18 anys derivats des dels diferents dispositius de salut mental del Sector Sanitari per seguir un tractament en règim d'hospitalització parcial durant un temps limitat, que pot oscil·lar entre unes quantes setmanes i uns quants mesos, depenent de l'evolució de cada pacient.

20 HORES SETMANALS COM A MÍNIM EN ESTADA COMPLETA

Les estades dels pacients poden ser completes o parcials, depenent de l'afecció que cadascun sofreixi. Les activitats es duran a terme en horari de 09.00 a 14.00, de dilluns a divendres, i es pretén prestar a cada pacient una assistència de vint hores setmanals, com a mínim, en règim d'estada completa.

Cada pacient tindrà un pla individualitzat i cercarà mantenir la vida familiar i social durant el procés terapèutic per contribuir a minimitzar l'estigmatització i la marginació social d'aquest tipus de pacients.

PLA ESTRATÈGIC DE SALUT MENTAL

Des del Govern han insistit que amb la posada en servei del centre donen compliment a un dels objectius del Pla Estratègic de Salut Mental de Balears. "En l'àmbit de Salut, vam prometre recuperar recursos, recuperar personal sanitari i millorar el servei. El nou Hospital de Dia de Salut Mental de Porto Cristo compleix amb aquests compromisos", ha declarat Armengol.

La presidenta ha recordat el pla d'inversions per millorar l'assistència sanitària i ha destacat la inversió de 80 milions d'euros a l'Hospital de Manacor "per posar-ho a l'altura del que necessita el dia d'avui la gent de la zona". Sobre aquest tema, Armengol ha anunciat que "abans d'abril, ja funcionarà el nou servei d'urgències" de l'Hospital de Manacor.

Per la seva banda, Gómez ha defensat que el Pla de Salut Mental "permet avançar en l'apoderament dels usuaris, respectant principis bàsics com la independència, autonomia i dignitat de les persones". "Ens dóna eines per lluitar contra l'estigma i per fomentar la integració de les persones amb malalties mentals", ha valorat.

Finalment, la cap del Servei de Psiquiatria de l'Hospital de Manacor, Rosa Molina, ha apuntat que "era una necessitat demandada des de fa anys pels professionals de la salut mental, els pacients i els seus familiars".