L'índex de sinistralitat laboral baixa per primera vegada en set anys un 1,5 per cent en 2018

Balears segueix sent la comunitat autònoma espanyola amb més accidents en l'àmbit laboral, encara que un 99 per cent d'ells són de caràcter lleu

PALMA DE MALLORCA, 25 Febr. (EUROPA PRESS) -

L'índex de sinistralitat laboral s'ha reduït a Balears per primera vegada en set anys un 1,5 per cent en 2018, amb una taxa que se situa en 4.926,58 punts i 20.500 accidents laborals, encara que en el 99 per cent dels casos els accidents són de caràcter lleu.

Segons ha informat la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria, Balears segueix sent la comunitat autònoma espanyola amb més accidents en l'àmbit laboral. Pel que fa als accidents mortals, el 2018 es van registrar dues morts per causes materials i un per altres causes, unes xifres inferiors als 11 accidents amb causa de mort produïts en 2017.

En relació a les causes de la sinistralitat, l'anàlisi permanent que es realitza sobre aquest assumpte indica que el 35 per cent dels accidents es produeixen en els tres primers mesos de contracte, per tant la temporalitat és un factor que condiciona un elevat índex de sinistralitat.

Finalment el titular de Treball ha anunciat que en les properes setmanes es convocarà el Consell Rector constitutiu de l'Institut de Seguretat i Salut Laboral (Ibassal), amb la participació de sindicats, patronals, representants dels consells insulars i del Govern amb l'objectiu de dur a terme accions per reduir la sinistralitat.