L'Observatori de Puig des Molins (Eivissa) va ser visitat en 2018 per 2.325 persones, un 76% més

L'Observatori de Puig des Molins, propietat de l'Ajuntament d'Eivissa, va ser visitat en 2018 per 2.325 persones, segons ha destacat l'Agrupació Astronòmica d'Eivissa, entitat encarregada de la seva gestió.

Aquesta xifra suposa un augment del 76 per cent en relació a 2017, quan van visitar el centre un total de 1.318 persones i des que l'Observatori va reobrir en 2015, no ha parat d'augmentar el seu nombre de visitants, segons l'AAE.

A les visites, els voluntaris realitzen una explicació sobre els astres que poden veure's i després es puja a la cúpula per contemplar-los a través del telescopi. Les sessions tenen lloc els dimarts i dijous a la nit i els dimecres al matí per observar el Sol.

Segons l'AAE, gran part d'aquest increment de visitants va ser a causa de les dues sessions de portes obertes celebrades amb motiu de l'eclipsi de lluna del 27 de juliol i d'una observació lunar, el 21 d'octubre i unes mil persones van acudir a aquestes accions.

GRUP DE DETECCIÓ DE BÒLIDS

La Memòria d'Activitats també destaca que 2018 va ser "especialment productiu" en l'engegada del nou Grup de Detecció de Bòlids, format per unes deu persones que operen tres càmeres d'alta sensibilitat encarregades de capturar objectius lluminosos.

En aquests moments, al no poder-se cobrir el 100 per cent de la volta celeste, s'està cercant un lloc on instal·lar dues càmeres més que cobreixin la part de ponent d'Eivissa.

El Grup ha aconseguit ja "grans resultats" comunicats a la Xarxa d'Investigació sobre Bòlids i Meteorits.

Entre altres assoliments, en 2018 es van aconseguir també fotografies de galàxies, nebuloses i estels i a més va ser guardonat per la NASA amb la seva 'Imatge del Dia' el processament de la galàxia Arp188.

L'AAE ha recordat que el Telescopi de Cala d'Hort, propietat del Consell, va estar el passat any en procés de neteja i la seva activitat s'acaba de reiniciar.

L'entitat també ha finalitzat la redacció de la proposta de la Normativa per a la Protecció del Cel Nocturn, que el seu objectiu és lluitar contra la contaminació lumínica.

El document ha estat lliurat als ajuntaments i al Consell perquè puguin aprovar normes d'obligat compliment en la matèria.

Segons han conclòs, Eivissa "necessita preservar el seu cel fosc per protegir l'activitat astronòmica, però també per motius mediambientals i de salut humana".