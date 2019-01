March inaugura aquest dissabte la segona edició del programa MENTORiment per estudiants amb altes capacitats

Publicado 11/1/2019 16:38:29 CET

PALMA DE MALLORCA, 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

El conseller d'Educació i Universitat, Martí March, i el rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Llorenç Huguet, inauguraran a les 10.00 hores d'aquest dissabte la segona edició del programa MENTORiment, que acollirà estudiants de tercer, quart d'ESO i batxillerat amb altes capacitats de Balears, amb la intenció de col·laborar en el seu enriquiment extracurricular.

Segons ha informat la Conselleria en un comunicat, en l'acte d'inauguració també participen la vicerectora d'Estudiants i directora del Programa d'atenció a les Altres Capacitats Intel·lectuals (Pacis), Rosa Isabel Rodríguez, i el director general d'Innovació i Comunitat Educativa, Jaume Ribas.

A més, a les 11.15 hores, Miquel Flexas Sampedro, expert en innovació educativa, parlarà de 'L'educació més enllà de les notes'.

Així mateix, s'han inscrit en els tallers 166 estudiants de Mallorca, Menorca i Eivissa. D'aquest alumnat, 130 són de Mallorca, 12 de Menorca i 24 d'Eivissa, els quals podran gaudir d'un total de 25 tallers, 14 més que en la primera edició.

A més, ha augmentat el nombre de mentors, ja que participaran 30 mentors, mentre que l'any passat van ser 13.

Aquest any s'amplien de manera significativa les àrees de coneixement que es treballaran, ja que se sumen, respecte de la primera edició, les àrees de Filosofia, Economia, Ciències de la Comunicació, Dret, Art, Tecnologia i Disseny.

També es manté la participació de l'Escola Superior d'Art Dramàtic de Balears (Esadib) i aquest any s'incorporen l'Escola d'Art i Superior de Disseny (Easdib) i el Cesag.

Una de les principals novetats d'aquest any ha estat la implementació de MENTORiment en femení, una línia de mentories dirigides a les joves interessades a les àrees de Ciències, Tecnologies, Enginyeries i Matemàtiques (STEM). Impartiran els tallers, doctores i professores investigadores que són exemple del fet que la ciència també és cosa de dones.

Finalment, per reduir els desavantatges de la insularitat i apropar les experiències que ofereix MENTORiment a tot el territori balear, aquest any s'ofereixen tres tallers a Menorca i Eivissa, dirigides la població resident en aquestes illes, per la qual cosa també es farà una sessió a Mallorca.

La durada del programa d'aquesta segona edició està planificada entre els mesos de gener i maig per no interferir en la preparació dels exàmens finals i la PBAU dels participants de batxillerat.