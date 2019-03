Medi Ambient subvencionarà amb gairebé 1,5 milions d'euros inversions relatives a la prevenció i gestió de residus

Publicado 12/3/2019 14:10:13 CET

PALMA DE MALLORCA, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Direcció General d'Educació Ambiental, Qualitat Ambiental i Residus --depenent de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca-- subvencionarà amb un total de 1.405.000 euros inversions relatives a la prevenció, reducció i gestió de residus a les Illes per al període 2019-2020, i es preveu que surti publicada en el Butlletí Oficial de Balears (BOIB) a l'abril.

Així ho han traslladat des de la Conselleria en una roda de premsa amb els principals representants municipals per donar-los a conèixer les novetats de la Direcció general en aquesta matèria i de la Llei de residus i sòls contaminats, recentment aprovada, on s'ha presentat l'esborrany de la convocatòria.

En un comunicat, s'ha informat que és la segona i l'objectiu és ajudar les entitats locals a aconseguir que els centres de reciclatge siguin més segurs en termes de medi ambient, redueixin el risc d'afecció, establint sistemes segurs de recollida i emmagatzematge de residus perillosos i no perillosos.

Aquesta ajuda també preveu finançar centres de reciclatge mòbils i petits centres de reciclatge per poder apropar al ciutadà les instal·lacions de gestió de residus municipals i així facilitar una gestió correcta.

Una tercera línia de subvenció és per finançar accions de comunicació, informació i sensibilització ciutadana en matèria de residus, com també finançar la redacció de plans i programes de prevenció de residus per contribuir al desenvolupament sostenible i l'ús eficient dels recursos.

A més, també s'han presentat les bases de la convocatòria d'ajuda Residus 2019 --PIMA Residus i Pemar-- del Ministeri de Transició Ecològica, que preveu el finançament de projectes, com a projectes de recollida separada de bio-residus per fer el tractament biològic, projectes de compostatge domèstic i comunitari, entre uns altres.

Per a aquesta convocatòria, el termini per presentar les sol·licituds acaba el proper dia 19 de març de 2019.