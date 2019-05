Medi ambient treballa per eliminar flora i fauna invasores a les zones humides de Balears

Publicado 22/5/2019 14:39:00 CET

PALMA DE MALLORCA, 22 Maig (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca està treballant en el projecte 'Prats nets d'invasors, control d'espècies invasores a zones humides de les Balears', amb l'objectiu "d'eliminar flora i fauna invasores a les zones humides" de la regió.

Segons ha informat la Conselleria en un comunicat, aquest pla està sent finançat per l'impost de turisme sostenible i executat pel Consorci per la Recuperació de la Fauna de Balears (Cofib) sota la direccio del Servei de Protecció d'Espècies de la Direcció general d'Espais Naturals i de la Biodiversitat.

El projecte té una durada de 24 mesos i es va iniciar el passat mes de gener. Les zones prioritàries on s'actuarà seran el Parc Natural de l'Albufera de Mallorca i el Parc Natural de l'Allbufereta, el Parc Natural de l'Albufera des Grau de Menorca i el Parc Natural de ses Salines d'Eivissa i Formentera .

A les zones humides és on es troben els ecosistemes més valuosos, complexos i dinàmics, així també com a fràgils i vulnerables davant la invasió d'espècies exòtiques invasores.

Les espècies exòtiques invasores constitueixen una de les principals causes de pèrdua de biodiversitat al món i, avui, Dia Internacional de la Biodiversitat, tal com ha explicat el conseller Vicenç Vidal, "l'objectiu no és altre que el de protegir i recuperar el medi natural mitjançant la reducció i, en els casos que sigui factible, el control i/o eradicació de les principals espècies exòtiques invasores de les zones humides més importants de Balears, amb la finalitat de conservar i oferir un ecosistema valuós i un paisatge natural de càlida".

La vicepresidenta i consellera d'Innovació, Investigació i Turisme, Bel Busquets, ha explicat que el projecte compta amb una inversió de 332.210 euros provinents del fons de l'Impost de Turisme Sostenible i ha destacat que el Govern ha actuat des d'un principi amb "els paràmetres de sostenibilitat i des d'un punt de vista econòmic, social i, per descomptat, mediambiental".

"L'Impost de Turisme Sostenible ens ajuda a avançar en aquesta sostenibilitat amb un projecte com aquest, per a la protecció de l'ecosistema, ja que una de les finalitats de la recaptació és la preservació del medi natural", ha subratllat.

"ESPÈCIES AMB MÉS PROBLEMES"

En la redacció del projecte s'ha plantejat treballar amb algunes de les espècies que suposen més problemes per a aquests ecosistemes, entre les quals es troben la carpa (Cyprinus ca rpio), la tortuga de Florida (Trachemys scripta) i la rata negra (Rattus rattus) quant a la fauna.

Quant a la flora, la grama americana (Stenotaphrum secoundatum), la cotula (Cotula coronopifolia), l'herba de les Pampes (Cortaderia selloana), la figuera de pala (Opuntia spp.), la canya (Arundo donax), el rubrum (Pennisetum setaceum), el bàlsam o patata fregida (Carpobrotus spp.), l'atzavara (Atzavara americana), la flor del migdia (Disphyma spp.) i el kalanchoe (Kalanchoe spp.), moltes de les quals han colonitzat aquests ecosistemes des de jardins públics i/o privats.

Després de les reunions tècniques i de coordinació mantingudes amb els diferents parcs naturals durant el primer trimestre, els treballs de camp van començar l'última setmana de març d'enguany. Fins al moment, s'han retirat del Parc Natural de l'Albufera de Mallorca 1.473 quilos de carpes (Cyprinus ca rpio), 13 exemplars de cranc blau (Ca llinectes sapidus) i cinc exemplars de tortuga de Florida (Trachemys scripta spp.).

Quant a les actuacions en la flora, s'ha treballat en l'eliminació de 134 metres quadrats de cotula (Cotula coronopifolia) i 497 metres quadrats de grama americana (Stenotaphrum secoundatum).

Actualment a l'Albufera de Mallorca es mantenen actives sis nanses per a la captura de tortugues invasores i cranc blau, i 75 metres de xarxa per al control de carpes, que es van col·locant alternativament a diferents trams d'alguns canals de l'Albufera de Mallorca.

En les properes setmanes està previst començar les actuacions als espais protegits de les Pitiüses i, després de l'estiu, als espais de l'illa de Menorca.

Tal com ha explicat el gerent del Cofib, Lluís Parpal, "els mètodes que s'utilitzaran per al control de les espècies invasores de fauna bàsicament seran sistemes de xarxes i nanses, ja que es tracta fonamentalment d'espècies aquàtiques".

Per a la flora, dependran tant del grau d'invasió de l'espècie com de la seva densitat, les característiques del lloc on es trobin (tipus de substrat, proximitat a l'aigua) i també del risc que suposi sobre el medi ambient una determinada actuació.