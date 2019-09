MÉS critica la inversió de l'Autoritat Portuària per a diverses actuacions al port de Palma

Publicado 11/9/2019 18:59:59 CET

Cs titlla l'aprovació de la inversió "d'incongruència"

PALMA DE MALLORCA, 11 Set. (EUROPA PRESS) -

El portaveu adjunt de MÉS per Mallorca, Josep Ferrà, ha criticat aquest dimecres, durant la compareixença després de la Junta de Portaveu del Parlament, la inversió "de 116 milions" per part de l'Autoritat Portuària de Balears (APB) per diverses actuacions al port de Palma.

Segons el portaveu, són "inversions pensades per atreure més creuers malgrat que l'any passat els creuers van deixar un saldo negatiu de 95.000 euros a l'Autoritat Portuària"

"Aquest any, amb previsions semblants, es preveuen més inversions molt superiors que tornaran a ser deficitàries econòmicament i ambientalment", ha dit el diputat.

"Tenim pendents millores en infraestructures bàsiques com per exemple la xarxa ferroviària", ha reivindicat el diputat.

Aquesta situació, segons ha explicat Ferrà, "també podria ser molt diferent si es fes efectiva la cogestió aeroportuària prevista a l'Estatut. És fonamental per la nostra economia tenir un major control sobre els ports i aeroports", ha manifestat el portaveu de MÉS.

Per la seva banda, el portaveu de Ciutadans al Parlament, Marc Pérez-Ribas, ha qualificat el fet "d'incongruència total" de l'Executiu balear amb les actuacions que es porten a terme des del Govern d'Espanya.

"Mentre el conseller Negueruela estava pactant amb les navilieres la reducció dels creuers a les nostres Illes, el Govern ha aprovat invertir 117 milions en infraestructures portuàries precisament per a l'arribada de creuers", ha argumentat el portaveu de Cs.

L'APB ACLAREIX QUE LA SEVA PROPOSTA D'INVERSIÓ EN EL PORT ÉS DE 75 MILIONS

Des de l'APB han explicat que --independentment de l'anunci de Ports de l'Estat-- el Pla d'Inversions de la secció autonòmica --pendent d'aprovació-- contempla per al període 2019-2022 una inversió total en el port de Palma de 75,1 milions d'euros.

En aquest context, l'APB ha puntualitzat que la seva proposta és de 75,1 milions i d'aquests, 25,3 milions anirien destinats als molls de Paraires-Ponent, de manera que no tots aquests fons "estan dedicats per al trànsit de creuers".

En particular, l'APB ha subratllat que moltes de les actuacions previstes estan destinades a molls polivalents que comparteixen trànsits de creuers amb trànsits de línia regular, com les inversions previstes per a passarel·les fixes i mòbils (7,7 milions d'euros), o la quantia prevista en l'Estació Marítima número 4 (4,8 milions), "destinada a la millora del servei al passatger, no al seu increment".