MÉS demana la compareixença dels senadors per Balears designats pel Parlament per donar compte de la seva activitat

Publicado 16/10/2019 17:34:09 CET

PALMA DE MALLORCA, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El diputat de MÉS per Mallorca al Parlament de Balears Josep Ferrà ha anunciat aquest dimecres que la seva formació ha registrat una petició per a la compareixença, davant la comissió que correspongui, dels dos senadors designats pel Parlament, Vicenç Vidal, de MÉS per Mallorca, i José Vicente Marí, del PP, per informar sobre la seva activitat al senat.

Així s'ha expressat Ferrà en el Parlament, després que el PP hagi registrat una Proposició No de Llei per demanar la reprovació de les declaracions del senador Vidal en les quals demanava la llibertat per als polítics catalans condemnats. En aquest sentit, des de MÉS han argumentat que d'aquesta forma, el Parlament podrà conèixer i comparar el treball dels dos senadors.

Per la seva banda, el portaveu adjunt del PP en el Parlament, Antoni Costa, ha indicat, després de la celebració de la Junta de Portaveu del Parlament, que no veu cap inconvenient en què el senador per Balears del seu grup, José Vicente Marí, expliqui la seva activitat en el Senat.

Així mateix, Costa ha reiterat que les declaracions del senador Vidal en les quals demana la llibertat dels polítics catalans condemnats per l'alt tribunal aquest dilluns, són "reprovables", al·legant que el senador representa al Parlament de les Illes.