MÉS per Mallorca alerta que la retirada del relator a Catalunya "dinamita qualsevol intent de solució acordada"

Publicado 11/2/2019 11:58:11 CET

PALMA DE MALLORCA, 11 Febr. (EUROPA PRESS) -

El diputat de MÉS per Mallorca, Miquel Gallardo, ha afirmat aquest dilluns que la retirada del relator a Catalunya "dinamita qualsevol intent de solució acordada" en relació al conflicte català i ha titllat de "fracàs polític" el judici als polítics catalans del Procés que comença en el Tribunal Suprem aquest dimarts.

En roda de premsa, Gallardo ha remarcat que "l'extrema dreta ha utilitzat el judici com a altaveu per difondre un ideari d'odi a la diferència" en referència a la manifestació per la unitat d'Espanya d'aquest diumenge. Per la seva banda, la també diputada de MÉS per Mallorca, Joanaina Campomar, ha declarat que la Llei de Canvi Climàtic que previsiblement s'aprovarà en el ple d'aquest dimarts és "un pas cap a davant per fer de Balears unes Illes menys dependents".