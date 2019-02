MÉS per Mallorca alerta que la retirada del relator a Catalunya "dinamita qualsevol intent de solució acordada"

Publicado 11/2/2019 13:19:41 CET

11 Febr.

El diputat de MÉS per Mallorca, Miquel Gallardo, ha afirmat aquest dilluns que la retirada del relator a Catalunya "dinamita qualsevol intent de solució acordada" en relació al conflicte català i ha titllat de "fracàs polític" el judici als polítics catalans del Procés que comença al Tribunal Suprem aquest dimarts.

En roda de premsa, Gallardo ha remarcat que "l'extrema dreta ha utilitzat el judici com a altaveu per difondre un ideari d'odi a la diferència" en referència a la manifestació per la unitat d'Espanya d'aquest diumenge. Per la seva banda, la també diputada de MÉS per Mallorca, Joanaina Campomar, ha declarat que la Llei de Canvi Climàtic que previsiblement s'aprovarà en el ple d'aquest dimarts és "un pas cap a davant per fer de Balears unes Illes menys dependents".

Així, en relació al judici als dirigents catalans, Gallardo ha insistit que "resoldre un conflicte polític a través d'instàncies judicials ha portat a aquesta situació" i ha censurat que "els presos porten més d'un any a la presó preventiva sense haver estat jutjats" a més de titllar de "desproporcionats" els delictes que se'ls imputa.

A més, el diputat de MÉS per Mallorca ha censurat que la concentració per la unitat nacional d'aquest diumenge a Madrid "incitada per l'aparició de l'extrema dreta" denota que "el sistema democràtic espanyol està en perill" i, en aquest sentit, ha destacat que "un dels pilars de la democràcia és el diàleg", en referència a la retirada el divendres passat de la figura del relator de Catalunya per part del Govern central.

LLEI CONTRA EL CANVI CLIMÀTIC

Per la seva banda, Campomar s'ha referit a la Llei de Canvi Climàtic que, previsiblement s'aprovarà en el ple d'aquest dimarts, com la "culminació d'un treball realitzat pel Govern des del primer dia" i ha posat l'accent que la norma "és una eina fonamental per continuar amb aquesta lluita i conduir a unes Illes 100 per cent netes".

Així, ha assegurat que les esmenes que queden vives per al debat "pretenen ajornar la transició energètica" de Balears a la qual ha titllat de "valenta i realista".

A més, Campomar ha subratllat que la norma "pot mantenir l'equilibri entre la garantia dels llocs de treball i la defensa del medi ambient".

"La Llei contra el Canvi Climàtic no és ni el primer ni l'últim pas per posar mesures en la lluita contra el canvi climàtic i per fer de Balears unes Illes menys dependents", ha resolt.

DOL PER AINA MOLL

Des de MÉS per Mallorca han mostrat el seu dol per la mort de la filòloga Aina Moll, morta aquest diumenge als 88 anys d'edat. En aquest sentit, Campomar ha declarat que Moll va ser "una professora molt volguda, una activista social, cultural i política que ha deixat un llegat exemplar en la defensa de la llengua catalana".

Així mateix, la formació ecosobiranista ha destacat la "intensíssima" tasca de Moll "al servei de la llengua i el país que va començar en la clandestinitat durant la llarga nit de la dictadura franquista" i han apuntat el paper "clau" de Moll en el "procés de normalització lingüística".