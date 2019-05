MÉS per Mallorca es compromet a reduir en un 20% els desplaçaments amb cotxe privat d'aquí a deu anys

Publicado 22/5/2019 12:30:39 CET

PALMA DE MALLORCA, 22 Maig (EUROPA PRESS) -

La candidata de MÉS per Mallorca a la presidència del Consell de Mallorca, Bel Busquets, ha proposat aquest dimecres "reduir en deu anys els desplaçaments amb cotxe privat en un 20 per cent" habilitant "fins a 200 quilòmetres de carril bici i ruta en bicicleta que permetin avançar en l'ús d'aquest mitjà de transport".

"Per a això caldrà fer intervencions i millores en carreteres per garantir la seguretat dels ciutadans", ha explicat en roda de premsa, acompanyada de l'alcalde i candidat a l'alcaldia per MÉS per Palma, Antoni Noguera.