MÉS per Mallorca demana a Sánchez que aprovi el REB i que no deixi "tirada" a Balears

Publicado 18/2/2019 12:37:32 CET

PALMA DE MALLORCA, 18 Febr. (EUROPA PRESS) -

El diputat de MÉS per Mallorca Miquel Gallardo ha demanat aquest dilluns al president del Govern, Pedro Sánchez, que aprovi el Règim Especial de Balears (REB) abans de les eleccions generals del proper 28 d'abril i que no deixi "tirada" a Balears.

"Hi ha qüestions pendents que Sánchez ha de mirar d'arreglar abans que les eleccions es realitzin com la promesa de derogar els aspectes més antisocials de la reforma laboral o l'aprovació del decret llei perquè el REB tiri endavant", ha explicat en roda de premsa.

Així mateix, ha recordat les últimes afirmacions del Govern en les quals asseguren que el REB ja està pactat amb Madrid i està pendent d'aprovació. No obstant això, ha apuntat que "en cas que Sánchez no compleixi la seva promesa, des de Balears això no pot quedar en res".

Per la seva banda, la diputada de MÉS Joana Aina Campomar ha transmès tot el seu suport i el de la formació ecosoberanista a l'alcalde de Palma, Antoni Noguera, després que s'hagi admès a tràmit la querella interposada per Fevitur contra l'edil per un delicte de prevaricació com a conseqüència de la prohibició de la comercialització de l'habitatge d'ús turístic en habitatges plurifamiliares en tot el municipi.

Al seu judici, la qual cosa ha fet Noguera és "defensar els drets de la gent, permetre la convivència i lluitar per una ciutat per a les famílies i per als joves perquè no hagin de sortir dels seus barris ni siguin expulsats de la seva ciutat".

Pel que fa a l'elecció del senador autonòmic 'popular' que substituirà José Ramón Bauzá, Campomar ha assegurat no confiar "en cap senador proposat pel PP" ja que, segons ha explicat, "el PP ha demostrat que no ha treballat per Balears.