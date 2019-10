MÉS per Mallorca s'oposa "a regalar" l'impost turístic als hotelers afectats per la fallida de Thomas Cook

Publicado 4/10/2019 10:12:12 CET

El coportavoz de MÉS per Mallorca, Guillem Balboa, atén als mitjans. MÉS PER MALLORCA

Balboa creu que la mesura suposa un "engany als turistes" i "desvirtuar" l'impost

PALMA DE MALLORCA, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca ha manifestat aquest divendres la seva oposició "a regalar" el recaptat amb l'Impost de Turisme Sostenible (ITS) als hotelers afectats per la fallida de Thomas Cook, encara que ha manifestat que recolza la resta de mesures, com l'ajuda de 500 euros als treballadors sense prestació durant quatre mesos.

En un comunicat, la formació ecosoberanista ha recordat que "es tracta d'un imposat finalista" que els visitants van abonar per "contrarestar els efectes negatius" del turisme en temes mediambientals, patrimonials i socials, "no per ajudar empreses en cas de problemes econòmics".

Per al portaveu del partit, Guillem Balboa, aquesta mesura suposa un "engany als turistes" i "desvirtuar l'Impost de Turisme Sostenible". Així, ha dit que aquesta iniciativa "no compta amb l'acord de les tres formacions que participen del Govern, i creu que "per ajudar les empreses es poden explorar altres vies".

A més, Balboa ha dubtat del "encaix legal" de la proposta i de "donar un import recaptat a qui no ho ha pagat".