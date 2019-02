MÉS per Menorca demana explicacions al Govern central sobre el trasllat de generadors

Publicado 13/2/2019 17:55:02 CET

MENORCA, 13 Febr. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Menorca ha presentat, a través del senador d'ERC Bernat Picornell, tres preguntes al Govern central per exigir de nou que "es compleixi amb el compromís" de traslladar a Menorca els generadors elèctrics.

En la pregunta escrita es recorda que Menorca va sofrir una apagada elèctrica com a conseqüència d'un 'cap de fibló' el passat mes d'octubre. L'apagada, tal com han assenyalat aquest dimecres des de la formació menorquinista, es va solucionar mitjançant generadors elèctrics que van ser traslladats des d'altres punts d'Espanya, perquè Menorca no té permanents.

MÉS per Menorca ha apuntat que la ministra de Transició Ecològica, Teresa Ribera, "es manté en la idea de no traslladar els generadors, malgrat que la promesa realitzada al novembre quan va visitar l'Illa".

"Reclamem que es compleixi el compromís del Govern central d'instal·lar, almenys mentre no es reestableixi la connexió elèctrica amb Mallorca, generadors per donar resposta a possibles fallades en el sistema elèctric", han indicat.

Cal recordar que el Parlament va acordar el passat 5 de febrer, a instàncies de MÉS per Menorca, exigir al Govern central el trasllat a l'Illa de generadors permanents.