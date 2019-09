MÉS per Menorca urgeix el Govern a millorar el servei d'atenció als malalts mentals a l'Illa

Publicado 17/9/2019 13:51:21 CET

MENORCA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La diputada de MÉS per Menorca Patrícia Font ha recordat aquest dimarts en el Parlament que un dels acords programàtics pactats per assegurar el suport de la formació menorquina al Govern és la millora dels serveis d'atenció als malalts mentals de Menorca i l'aprovació d'un nou Pla de Salut Mental de Menorca.

En aquest sentit, ha sol·licitat informació a la consellera de Salut, Patricia Gómez, sobre els terminis previstos per a la revisió del document.

Sobre aquest tema, la consellera, qui no ha donat terminis, ha recordat que el Pla Estratègic de Salut Mental de Balears té vigència fins al 2022 i que en la seva elaboració es va comptar amb professionals de Menorca per incloure les necessitats específiques d'aquest territori.

Així mateix, ha destacat que fa uns mesos es va constituir una comissió tècnica a Menorca amb professionals d'aquesta especialitat per donar "respostes específiques" a les necessitats de l'Illa.

Per la seva banda, Font ha celebrat que la consellera tingui present que aquesta millora en el servei és un compromís de l'acord programàtic amb MÉS per Menorca i ha denunciat les "mancances" del servei d'atenció als malalts mentals a l'Illa, posant l'accent principalment que els menors amb aquest tipus de patologia han de desplaçar-se fins a Mallorca per ser atesos.