Mesquida creu "molt important" que Interior realitzi treballs de coordinació per frenar l'arribada de pasteres

Actualizado 3/10/2019 14:20:54 CET

El diputat Joan Mesquida (Cs) durant una reunió a Eivissa - CS

EIVISSA, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El candidat de Ciutadans (Cs) al Congrés per Balears, Joan Mesquida, ha considerat "molt important" que des del Ministeri de l'Interior es dugui a terme una tasca de coordinació per frenar l'onada de pasteres que arriben a les Illes.

"L'intel·ligent no és detectar la pastera quan aquesta aquí" sinó "tractar que no surtin", ha declarat Mesquida, reconeixent que amb Algèria, lloc de procedència de les pasteres, hi ha "molt poca relació", per la qual cosa "caldria intensificar els contactes" amb aquest país, ha opinat.

El candidat ha viatjat a Eivissa per analitzar amb representants de l'Administració General de l'Estat i funcionaris de presons, la tasca parlamentària realitzada des de Cs en relació a les "justes" reivindicacions dels col·lectius. Mesquida ha recordat que la trobada d'aquest dijous és la continuació d'una altra reunió celebrada ja amb el sector.

Així, s'han abordat problemàtiques com l'habitatge i, en el cas dels funcionaris de presons, el seu reconeixement com a agents de l'autoritat, a més de l'equiparació salarial.

Segons ha explicat, en relació a aquest tema, ha sol·licitat fins a en sis ocasions per temes diferents la compareixença del ministre d'Interior, Fernando Gran Marlaska, "i no va venir", per la qual cosa seguiran "insistint i pressionant" sobre les reivindicacions d'aquests col·lectius.

Mesquida ha conclòs assegurant que, si s'aconsegueix canviar el Govern en les properes eleccions, les peticions dels funcionaris de presons o d'associacions sindicals "estaran cobertes" perquè Cs s'ha compromès amb ells a impulsar una equiparació "real i efectiva".