Mesquida recorda a Garicano que la posició de "consens" a Ciudadanos és no pactar amb Sánchez

El portaveu adjunt de Ciutadans al Congrés Joan Mesquida ha demanat aquest dimecres al líder del partit al Parlament Europeu i responsable d'Economia i Ocupació, Luis Garicano, que respecti la posició de la formació taronja de no facilitar la investidura del socialista Pedro Sánchez com a president del Govern perquè és el que es va decidir de manera consensuada.

"Totes les persones tenen dret a tenir idees pròpies. Però quan un està en un projecte col·lectiu on les decisions es prenen per consens, cal respectar aquestes decisions", ha declarat en roda de premsa en la Cambra baixa sobre l'opinió expressada per Garicano en una entrevista a 'El Mundo'.

En aquesta entrevista, l'eurodiputat de Cs proposa que la formació taronja pacti amb Sánchez per fer-lo president a canvi d'un ferm acord amb "unes exigències molt dures i clares" en relació, per exemple, "amb l'aplicació de l'Estat de Dret a Catalunya, amb Tv3 i amb aplicar les sentències del Tribunal Constitucional sobre la política lingüística".

Garicano és un dels quatre membres de l'Executiva del partit taronja que van rebutjar l'estratègia promoguda pel president, Albert Rivera, de negar-se a investir a Sánchez. Així ho va posar de manifest --al costat de Javier Nart, Francisco Igea i Fernando Maura-- en la votació que es va dur a terme dilluns passat a petició seva i de Nart, en la qual es va decidir mantenir la postura actual, amb 25 vots a favor i tres abstencions.

Mesquida ha insistit en el missatge de Ciudadanos que Sánchez el líder del PSOE és "dolent per a Espanya" pel model territorial i econòmic que planteja, una idea que van subratllar a la campanya i que segueixen mantenint. Enfront d'això, ha afegit, Albert Rivera es va presentar a les eleccions amb "un model clar de cohesió territorial d'Espanya, suport als emprenedors, les famílies i els autònoms i baixada d'impostos".

"NO TRAIREM" ALS VOTANTS

"Ens presentem amb aquest programa i vam obtenir el suport de 4,2 milions de ciutadans, als quals no trairem. Ens vam comprometre a no investir a Sánchez i mantindrem aquest compromís", ha subratllat.

A més, ha indicat que Sánchez "ja ha triat els seus socis de govern", doncs "sempre que ha tingut oportunitat ha pactat amb els seus socis preferents, els populistes" --en al·lusió a Unides Podem-- "i els nacionalistes".