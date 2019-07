Multen una dona per empadronar a la seva casa de Palma a migrants que havien entrat a Espanya com a turistes

Publicado 10/7/2019 14:21:17 CET

Cap de les persones va abandonar el territori nacional després d'acabar el període legal d'estada

PALMA DE MALLORCA, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Jutjat Contenciós-Administratiu número 3 de Palma ha ratificat una sanció de 2.004 euros a una dona que el 2018 va empadronar al seu domicili a quatre persones de nacionalitat veneçolana que havien arribat a Espanya com a turistes. Cap de les persones va abandonar el territori nacional després d'acabar el període legal d'estada, quedant-se a viure com a migrants "irregulars".

Segons la sentència recollida per la Policia Nacional, la dona va al·legar que els havia empadronat, en un dels casos, per "fer-li un favor" i a la resta perquè eren els seus familiars. Davant això, la Delegació del Govern a Balears va sancionar la dona per quatre infraccions de la Llei d'Estrangeria.

Després de ser sancionada, la dona va interposar una demanda contra la Delegació en la qual al·legava que una vegada empadronats "es podia considerar que el seu domicili real era l'habitatge on se'ls va permetre empadronar-se".

Per la seva banda, l'Advocacia de l'Estat va qualificar aquests arguments com "molt sui generis" i la sentència qualifica els fets de frau de llei ja que la infracció es va cometre al moment de l'alta padronal. Així, explica que la realitat és la contrària a la sostinguda per la dona: primer existeix residència en un determinat lloc i després es produeix l'empadronament com a forma de registrar-la.

D'aquesta manera, el jutjat palmesà ha declarat "l'absoluta legalitat" de les sancions imposades per la Delegació en matèria d'infraccions a la Llei d'Estrangeria, concretament pel que fa a incompliments en la condicions estipulades en les cartes d'invitació i empadronaments fraudulents.

BRIGADA D'ESTRANGERIA

La Policia explica que, des de fa uns anys, la Brigada d'Estrangeria de la Prefectura Superior de Policia a Balears ha detectat un gran nombre d'estrangers arribats a Mallorca. Alguns ho fan convidats amb carta d'invitació o com a simples turistes i, posteriorment, es queden "a viure a Espanya de forma irregular una vegada finalitzat el seu període legal d'estada".

En la gran majoria dels casos, segons indica la Policia, el primer pas és donar-se d'alta en el padró municipal d'habitants de qualsevol Ajuntament, pel que compten "amb la complicitat d'un familiar, amic i fins i tot el propi invitador", que consent "l'empadronament en el seu habitatge", sabent que no és "el domicili real" de la persona a la qual empadrona.