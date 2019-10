Negueruela demana al diputat Sagreras que "no criminalitzi a la classe treballadora" en referència a les dades d'absenti

Publicado 1/10/2019 16:18:45 CET

El conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, Iago Negueruela, ha demanat al diputat 'popular' Sebastià Sagreras que "no criminalitzi a la classe treballadora" en resposta a la pregunta sobre la valoració de l'Executiu de les dades d'absentisme laboral a Balears.

Així ho ha expressat el responsable de Treball de l'Executiu balear en el ple del Parlament, quan Sagreras ha expressat que l'arxipèlag registra "un alt grau" d'absentisme. "Estem per sota de la mitjana espanyola", ha defensat el conseller, que ha afegit que si la mitjana se situa prop del quatre per cent, Balears registra prop d'un dos per cent.

Per la seva banda, Sagreras ha comentat que Negueruela està "poc convençut a resoldre el problema" i ha explicat que "cada matí pren cafè amb amics i empresaris" i que cada dia hi ha un treballador que "avis que no pot anar a treballar". "Posi's al costat de les petites empreses i empresaris; al final és la millor manera d'ajudar els treballadors" ha demanat Sagreras.

Finalment, i després dels arguments del diputat 'popular', Negueruela ha dit que el PP sempre "responsabilitza al treballador" de l'absentisme. "Aquesta és la postura del PP. Sempre que diuen que hi ha absentisme diuen que cal posar al servei de les mútues el reconeixement de les incapacitats temporals i veure què passa amb les permanents" i ha acusat la formació de posar damunt de la taula una bateria de mesures que van en contra dels treballadors".