Negueruela nega que solament hi hagués un inspector laboral a Eivissa durant la temporada turística

La CGT explica que és un "bulo" que va sorgir a causa de l'"hermetisme total" de l'anterior directora de Treball

El conseller de Treball, Comerç i Indústria, Iago Negueruela, ha negat aquest dimarts que durant la temporada alta hi hagués solament un inspector laboral a Eivissa, ja que "solament" el Pla de lluita contra la Precarietat Laboral en aquesta illa compta amb vuit funcionaris.

En roda de premsa, Negueruela ha assenyalat que a aquests vuit funcionaris se'ls ha d'afegir la plantilla estable. "No és cert que hi hagi hagut un sol inspector", ha remarcat.

Malgrat això, ha matisat que si en algun moment, algun ha sofert una baixa, "doncs ha tingut una baixa". Així, ha dit que s'ha de tenir en compte que "quan aquest cos sofreix una baixa, no es cobreix perquè no compta amb interins, com passa en tot l'Estat", que és de qui depèn.

El secretari general de la Confederació General del Treball (CGT) a Eivissa i Formentera, Rafael Sánchez, ha explicat que aquest "bulo" va sorgir a causa de l'"hermetisme total" de l'anterior directora d'Inspecció de Treball cap a "els sindicats".

D'acord amb Negueruela, ha explicat que en l'actualitat hi ha vuit inspectors a Eivissa i dos sotsinspectors i a Formentera hi ha dos inspectors i un sotsinspector, que pernocten a l'illa.