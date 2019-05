Noguera agraeix l'actuació "diligent" dels serveis que van participar en el desallotjament de l'edifici d'Es Fortí

Publicado 20/5/2019 12:18:23 CET

PALMA DE MALLORCA, 20 Maig (EUROPA PRESS) -

L'alcalde de Palma, Antoni Noguera, ha agraït aquest dilluns als serveis --Policia, Bombers, Emaya i Endesa-- que van participar en el desallotjament del dissabte de l'edifici d'Es Fortí per la seva actuació "diligent" i "contundent".

En declaracions als mitjans en un acte de campanya i preguntat pel cas, Noguera ha recordat que es va desallotjar el bloc per "seguretat i cautela" amb l'objectiu d'analitzar una estructura que sustentava l'edifici, encara que al final no es va veure afectada.

Noguera ha afegit que, tal com han indicat aquest matí des de Cort, les dotze famílies afectades tornaran als seus habitatges durant el dia d'avui. "El tècnic de disciplina urbanística va dir que volia esperar dos dies per una qüestió de seguretat i que el dilluns ja podrien tornar a casa", ha explicat.

Noguera ha assegurat que "les obres estan finalitzades, hi ha llum, també aigua i no hi ha cap perill".

Amb tot, des de Cort han recordat que la finca té 14 habitatges i es va demanar a les famílies si tenien on anar. No obstant això, totes elles van dir que sí, no van necessitar de l'ajuda de Serveis Socials.