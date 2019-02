El nombre de passatgers de l'Aeroport de Palma creix un 19% al gener respecte al mateix mes de l'any passat

Publicado 12/2/2019 12:15:26 CET

PALMA DE MALLORCA, 12 Febr. (EUROPA PRESS) -

El nombre de passatgers de l'Aeroport de Palma de Mallorca creix un 19 per cent al gener respecte al mateix mes de l'any passat, amb un total de 839.967 viatgers que han passat per l'illa a través de l'aeroport.

Segons ha informat Aena en un comunicat, els passatgers en connexions amb l'estranger han aportat el 41 per cent de l'activitat en relació a gener de 2018, amb 361.225 usuaris. Espanya, Alemanya i el Regne Unit han estat els mercats amb la xifra més elevada de viatgers.

Durant el mes de gener, l'Aeroport de Palma de Mallorca va gestionar, entre enlairaments i aterratges, 8.468 vols, un 20,2 per cent més que el mateix mes de l'any passat.

Del total de tots els vols, 8.373 van ser comercials, un 20,1 per cent més que l'any passat. Itàlia, Àustria, Alemanya i Dinamarca van ser els països que més van créixer en nombre d'operacions d'aeronaus.

RELACIÓ DE PASSATGERS PER DESTINACIONS

En concret, del total de passatgers, 477.742 van viatjar a alguna ciutat espanyola, un 6,4 per cent més que l'any passat, mentre que 361.225 van optar per connexions amb l'estranger, xifra que implica un 41 per cent de creixement.

En relació a l'activitat internacional, els països amb la xifra més elevada de passatgers van ser Alemanya, amb 229.207 (+54,1 per cent) i el Regne Unit, 48.827 viatgers (+14,6 per cent).

Destaca el mercat austríac i l'italià que han comptabilitzat 17.182 i 7.303 passatgers respectivament, provocat per, segons Aena, a les noves rutes que connecten l'illa amb Viena, Milà i Roma.