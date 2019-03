Obert el període d'inscripció de les 'II Jornades de Qualitat Lingüística als Mitjans de comunicació: Llengua Oral'

Publicado 11/3/2019 17:14:31 CET

PALMA DE MALLORCA, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Cultura, Participació i Esports juntament amb la Universitat de les Illes Balears (UIB) ha obert des d'aquest dilluns fins al diumenge 17 el període d'inscripció de les 'II Jornades de Qualitat Lingüística als Mitjans de comunicació: la Llengua Oral', que tindran lloc els pròxims dies 29 de març, 5 i 12 d'abril de 2019 a l'Escola Balear d'Administració Pública (EBAP).

Segons ha informat la Conselleria en un comunicat, aquestes jornades organitzades a través de la Direcció General de Política Lingüística i el Grup de Recerca Sociolingüística de Balears (Gresib) tenen l'objectiu de "continuar reflexionant sobre la llengua oral als mitjans de comunicació i aprofundir en aspectes que no es van poder tractar a la primera edició".

Aquestes jornades es dirigeixen especialment als periodistes i als professionals dels mitjans de comunicació audiovisuals de Balears i tindran una durada de deu hores, nou presencials i una en línia. Si hi ha places disponibles, les jornades estan també obertes a graduats i estudiants de Periodisme, de Comunicació Audiovisual i de Llengua i Literatura catalanes.

El dilluns dia 18 de març sortirà publicada la línia d'admesos i es podrà fer la matrícula entre el mateix dia 18 i dia 22 de març.

Quant al programa, aquest començarà a les 17.00 hores del divendres 29 de març amb la presentació de les conclusions de les I Jornades així com amb una xerrada sobre aspectes prosòdics com l'entonació, la qualitat de veu o gestualitat en els mitjans de comunicació audiovisuals, que acabarà a les 20.00 hores.

A les 17.00 hores del divendres 5 d'abril tindrà lloc la xerra 'Aspectes fonològics i fonètics: La bona pronunciació a la televisió i la ràdio', per a acabar amb una pràctica abans de les 20.00 hores. Finalment, a les 17.00 hores del divendres 12 d'abril s'impartirà la xerrada 'Si no m'equivoco, cosa que no sol passar mai (unes qüestions de sintaxis)', per a donar pas a una pràctica que durarà fins a les 20.00 hores.