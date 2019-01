Oberta una nova convocatòria d'ajudes per gestionar residus turístics i contractar persones en risc d'exclusió

Publicado 22/1/2019 12:55:27 CET

PALMA DE MALLORCA, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

La nova convocatòria d'ajudes per impulsar l'economia social i circular, gestionar de manera sostenible els residus i crear llocs de treball per a persones amb el risc d'exclusió ha obert aquest dimarts el seu termini de 20 dies hàbils per presentar sol·licituds.

Segons ha informat la Conselleria de Medi ambient, Agricultura i Pesca en un comunicat, es destinaran 700.000 euros, que aniran a càrrec de l'Impost de Turisme Sostenible (ITS).

La convocatòria té la finalitat de donar impuls a iniciatives d'entitats privades, amb un clar objecte social i ambiental, que ajudin en la transició cap a un model d'economia circular. A Balears, com la resta d'Europa, la producció de residus augmenta contínuament i l'escassetat de matèries primeres es fa cada vegada més evident.

En aquest context, és necessari avançar cap a un nou model en el qual els productes, els materials i els recursos es mantinguin en l'economia durant el major temps possible i que es redueixi al mínim la generació de residus.

ÚS EFICIENT DELS RECURSOS

L'Estratègia Europa 2020, adoptada pel Consell Europeu el 17 de juny del 2010, fixa entre els principals objectius l'ús eficient dels recursos. Es tracta de substituir una economia lineal basada a extreure, produir, consumir i tirar, per una economia circular en la qual es reincorporin al procés productiu els materials que contenen els residus per a la producció de nous productes o matèries primeres.

En aquest plantejament, la reducció, la reutilització, el reciclatge o la valorització material de residus es converteixen en processos essencials. Per a això, podran ser objecte de finançament les actuacions portades a terme des del 7 de juny de 2018 fins al 6 de desembre de 2019 i que tinguin per objecte uns trets concrets.

Aquests són els trets relacionats amb afavorir models d'economia circular, implementar, ampliar o millorar instal·lacions, incloent la compra de maquinària, per a la prevenció, la reparació i la preparació per a la reutilització de residus, preparació per a la reutilització de residus o regeneració i reciclatge d'olis i greixos comestibles usats, entre altres.

Les activitats subvencionades hauran de tenir en còmput de mitjana anual, com a mínim, un 30 per cent de treballadors en procés d'inserció respecte del total de la plantilla destinada, quan l'activitat tingui més de quatre treballadors.

Per a les activitats que destinin quatre o menys treballadors, hauran de tenir un mínim d'un treballador en procés d'inserció i se subvencionarà, com a màxim, un 80 per cent del total del cost de les actuacions.